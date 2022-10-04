Найпопулярніший варіант традиційного болгарського пирога готується з начинкою із бринзи або сиру. В начинку часто додають свіжу зелень. Для холодної пори року є варіанти з капустою, м'ясом, картоплею та гарбузом тощо.

Інгредієнти:

Тісто (на 2 пирога):

борошно 1 кг

олія 4 ст.л. + трохи для змащування форми та тіста

оцет 5 ст.л.

яйце 1 шт.

сіль 1 ч.л.

тепла вода 300 мл

Начинка:

бринза 300-400 гр.

яйця 4 шт.

йогурт або сметана або кефір або квасне молоко 100-150 мл

сода 0,5 ч.л.

сіль, перець за смаком

масло 100-150 гр.

зелень за бажанням

Начинка може бути будь-якою, восени ідеально пасує гарбуз, який треба натерти та стушкувати (фото Depositphotos)

Найпростіше використати для пирога готове листкове тісто або (краще) тісто філо. Але можна приготувати витяжне тісто самостійно.

Висипати борошно на стіл гіркою. Зробити у центрі борошна поглиблення та додати сіль, яйце, олію, воду та оцет. Змішати все та замісити гладке та еластичне тісто.

Розділіть тісто на парну кількість невеликих шматочків та зробити з них кульки. Змастити поверхню кульок олією. Виходить приблизно 24 кульки.

Залишити половину кульок тіста на дошці, а другу викласти на них та притиснути пальцями.

З 12 шматочків тіста, що вийшли, знову скачати кульки. Викласти тісто на посипану борошном дошку та поставити в холодне місце. Найкраще витримати тісто в холодильнику ніч. Якщо часу бракує, то можна поставити його на 30-40 хвилин у морозилку.

Для начинки натерти на терці або розкришити руками бринзу. У кефірі, сметані чи йогурті розчиніть соду. Додайте яйця, мелений чорний перець та сіль за смаком (залежить від того, наскільки соленою є брнза). Все ретельно перемішати. За бажанням додати свіжу зелень.

Розтопити масло. Форму для запікання змастити невеликою кількістю олії, вистелити папером для випікання. Папір змастіть тонким шаром розтопленого масла.

Пиріг виходить чудово з готового тіста філо (фото Depositphotos)

Максимально тонко розкачати тісто, воно має стати майже прозорим. Змастити тісто розтопленим маслом та рівномірно нанести шар начинки. Скачати тісто в рулет. Поверхню рулету змастити маслом.

Рулет покласти у форму для запікання. Повторити процедуру із іншими шматками тіста, поступово заповнивши форму рулетами. Змастіть поверхню розтопленим маслом. Випікайте у розігрітій до 200° духовці 35-40 хвилин.

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