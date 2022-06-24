Легкий (в усіх сенсах слова) літній пиріг.



Інгредієнти:

Для основи:

борошно 250 гр.

масло (холодне) 100 гр.

яйце 1 шт.

сіль дрібка

вода (крижана) 2 ст. л.

Для начинки:

шпинат 150 гр.

цибуля 1 шт.

зелена цибуля 50 гр.

печериці 150 гр.

сир твердий будь-який 100 гр.

помідори чері 100 гр.

часник (за бажанням) 1 зубчик

олія 3 ст.л.

сіль на свій смак

Для заливки:

вершки (будь-якої жирності) 200 мл.

яйце 2 шт.

сіль та перець на свій смак

Чері можна замінити звичайними помідорими, полізаними плястерками (фото Shutterstock)

Змішати борошно та масло. Подрібнити на крихту. Додати яйце та сіль. Перемішати. Додати воду та замісити тісто. Викласти у форму та поставити в холодильник на 30 хвилин.

Цибулю дрібно порізати та обсмажити на олії до м'якості. Додати цибулі нарізані пластівцями гриби. Посмажити до випаровування рідини. Додати сіль, перець на свій смак.

Зелену цибулю та шпинат подрібнити, за бажанням додати часник. Додати до грибів та смажити 2-3 хвилини.

Дістати форму з холодильника, покласти на тісто пергамент або фольгу, насипати квасолю або горох (можна притиснути формою меншого діаметра) та поставити в розігріту до 180° духовку на 15 хвилин.

Через 15 хвилин дістати з духовки, забрати вантаж та пекти ще хвилин 10.

На тісто викласти начинку.

Для заливки змішати вершки та яйця, додати сіль та перець. Сир натерти на грубій тертці. На шпинатну начинку викласти сир та нарізані половинками чері. Залити заливкою та пекти при 160° 30-40 хвилин.

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