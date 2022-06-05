Основа пирога – пісочне тісто, начинка - зі свіжої кропиви, із заливкою з сиру, вершків та яєць.

Інгредієнти:

кропива молода 12-15 гілочок

масло 100 гр.

сир (адигейський або сулугині) 100 гр.

сир твердий 50 гр.

борошно 1 скл. (200 мл)

вершки 100 мл

яйця 2 шт.

Цей пиріг можна робити лише весною та на початку літа (фото Depositphotos)

Кропива для цього відкритого французького пирога підходить лише молода (весною та на початку літа). Збирати потрібно верхівки кропиви, з невеликими ніжними листочками. Сир можна використовувати практично будь-який.

Гілочки кропиви вимити у холодній воді та обсушити. Масло нарізати на шматочки, воно має стати м’яким. З'єднати борошно, масло та один жовток. Перемішати до крихти. Влити у тісто 1-2 ст.л. холодних вершків, щоб тісто зібралося до купи.

Тісто тонко розкачати так, щоб його вистачило на форму та щоб можна було сформувати борти.

Поки готуватиметься начинка, тісто прямо у формі потрібно поставити до морозилки. Нагріти духовку до 180-200°.

Сир двох видів натерти на крупній терці. Збити в однорідну масу решту вершків, яйця та білока, що залишився від тіста. Змішати з сиром. Додати нарізану кропиву.

Покласти начинку в охолоджену форму, розрівняти та випікати приблизно 40 хвилин. За бажанням хвилин за 10 до кінця приготування можна ще посипати кіш тертим сиром.