Кіш із кропивою. Рецепт дняКатерина Сліпченко, 0
Основа пирога – пісочне тісто, начинка - зі свіжої кропиви, із заливкою з сиру, вершків та яєць.
Інгредієнти:
- кропива молода 12-15 гілочок
- масло 100 гр.
- сир (адигейський або сулугині) 100 гр.
- сир твердий 50 гр.
- борошно 1 скл. (200 мл)
- вершки 100 мл
- яйця 2 шт.
Цей пиріг можна робити лише весною та на початку літа (фото Depositphotos)
Кропива для цього відкритого французького пирога підходить лише молода (весною та на початку літа). Збирати потрібно верхівки кропиви, з невеликими ніжними листочками. Сир можна використовувати практично будь-який.
Гілочки кропиви вимити у холодній воді та обсушити. Масло нарізати на шматочки, воно має стати м’яким. З'єднати борошно, масло та один жовток. Перемішати до крихти. Влити у тісто 1-2 ст.л. холодних вершків, щоб тісто зібралося до купи.
Тісто тонко розкачати так, щоб його вистачило на форму та щоб можна було сформувати борти.
Поки готуватиметься начинка, тісто прямо у формі потрібно поставити до морозилки. Нагріти духовку до 180-200°.
Сир двох видів натерти на крупній терці. Збити в однорідну масу решту вершків, яйця та білока, що залишився від тіста. Змішати з сиром. Додати нарізану кропиву.
Покласти начинку в охолоджену форму, розрівняти та випікати приблизно 40 хвилин. За бажанням хвилин за 10 до кінця приготування можна ще посипати кіш тертим сиром.