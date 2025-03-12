Вареники – проста, але водночас примхлива страва. Одним вони вдаються ніжними та м'якими, а іншим – жорсткими та твердими. Prostoway розповість про поширені помилки, через що ваше тісто виходить жорстким.

Найпоширеніші помилки:

Додаєте холодну воду – тісто на вареники любить тепло. Використовуйте теплу воду або молоко, так воно буде еластичним.

Перебільшуєте з борошном – якщо забити тісто борошном, вареники будуть жорсткими. Орієнтуйтеся на консистенцію, а не на грами, бо іноді борошно рідке і тісто просить більше.

Не даєте тісту «відпочити» – потрібно мінімум 30 хвилин під рушником, щоб воно стало м’якшим. Не варто відразу братися за ліплення.

Розкачуєте тісто надто товсто: саме тонке тісто (1-2 мм) зробить вареники ніжнішими.