Зазвичай пельмені подають із соусами, сметаною або просто заправляють маслом

Пельмені – це чудовий варіант швидкого обіду або вечері. УНІАН розповідає, що навіть у такої страви є свої нюанси приготування, які варто враховувати.

Як правильно варити пельмені

Зазвичай процес варіння заморожених пельменів виглядає так:

Доведіть воду до кипіння. Посоліть. Киньте пельмені в киплячу воду. Варіть стільки, скільки вказано на пачці. Після того, як вони спливуть і проваряться, дайте їм трохи постояти у воді. Злийте воду і викладіть пельмені на тарілку.

Зазвичай пельмені подають із соусами, сметаною або просто заправляють маслом.

У яку воду варто класти пельмені – холодну чи гарячу?

Зазвичай пельмені кидають у киплячу воду, бо це допоможе їм зберегти форму й уникнути прилипання під час варіння. Крім того, вони швидше приготуються. Але є і зворотний бік медалі, чому не можна кидати пельмені в киплячу воду.

Кидати пельмені в киплячу воду не рекомендується, тому що їхня поверхня може прилипнути до дна каструлі або один до одного, що може призвести до того, що вони варитимуться нерівномірно. У результаті внутрішня частина пельменів буде недовареною, а зовнішня – перевареною. У підсумку через це вони розваляться або втратять форму.

Додавати пельмені в киплячу воду краще по одному або кілька штук, акуратно опускаючи їх ложкою або шумівкою. Також можна попередньо розморозити їх і трохи обваляти в борошні перед варінням – це допоможе їм зберегти форму і запобігти прилипанню.

Також потрібно використовувати велику каструлю з достатньою кількістю води, щоб пельмені мали достатньо місця для варіння без скупчування. Важливо періодично помішувати їх ложкою, щоб вони не прилипли до дна каструлі.

Після приготування пельмені рекомендується обдати холодною водою, щоб зупинити процес варіння і зберегти текстуру.