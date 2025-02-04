Загалом заморожені вареники потрібно варити 5-10 хв після спливання на поверхню.

Приготування вареників може бути непростим завданням, особливо якщо ви хочете швидко їх зварити, але боїтеся, що вони злипнуться. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простими правилами, завдяки яким ваші вареники не розваляться та вийдуть смачними.

Як варити вареники

У киплячу підсолену воду обережно викладіть вареники та накрийте кришкою. Як тільки вода закипить вдруге – зніміть кришку з каструлі, перемішайте вареники, щоб вони не прилипли до дна та варіть ще 5-10 хв на середньому вогні.

Щоб вареники вийшли гарними та не злиплися, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Вареники у каструлі повинні розміщуватися вільно, адже при нагріванні вони трохи збільшаться в об’ємі. Щоб вода не збігла і не залила вам плиту – наповнюйте каструлю не більше як на половину. Кількість води, солі та розмір каструлі регулюйте, залежно від кількості продукту. Наприклад на 100 г заморожених вареників потрібно приблизно 400 мл води. Варіть вареники на середньому вогні – вони повинні активно кипіти, а не мокнути. Заморожені вареники не потрібно заздалегідь розморожувати. Готову страву слід обов’язково одразу заправити вершковим маслом або олією, інакше вареники злипнуться.

Як довго варити заморожені вареники

Загалом заморожені вареники потрібно варити 5-10 хв після спливання на поверхню. Якщо вареники магазинні – огляньте пакування та знайдіть «спосіб приготування», який радить виробник. Слідкуйте, щоб не переварити страву.

Час приготування