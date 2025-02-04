Як і скільки часу потрібно варити вареники: пояснення від шеф-кухаря
Приготування вареників може бути непростим завданням, особливо якщо ви хочете швидко їх зварити, але боїтеся, що вони злипнуться. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився простими правилами, завдяки яким ваші вареники не розваляться та вийдуть смачними.
Як варити вареники
У киплячу підсолену воду обережно викладіть вареники та накрийте кришкою. Як тільки вода закипить вдруге – зніміть кришку з каструлі, перемішайте вареники, щоб вони не прилипли до дна та варіть ще 5-10 хв на середньому вогні.
Щоб вареники вийшли гарними та не злиплися, дотримуйтеся таких рекомендацій:
- Вареники у каструлі повинні розміщуватися вільно, адже при нагріванні вони трохи збільшаться в об’ємі.
- Щоб вода не збігла і не залила вам плиту – наповнюйте каструлю не більше як на половину.
- Кількість води, солі та розмір каструлі регулюйте, залежно від кількості продукту. Наприклад на 100 г заморожених вареників потрібно приблизно 400 мл води.
- Варіть вареники на середньому вогні – вони повинні активно кипіти, а не мокнути.
- Заморожені вареники не потрібно заздалегідь розморожувати.
- Готову страву слід обов’язково одразу заправити вершковим маслом або олією, інакше вареники злипнуться.
Як довго варити заморожені вареники
Загалом заморожені вареники потрібно варити 5-10 хв після спливання на поверхню. Якщо вареники магазинні – огляньте пакування та знайдіть «спосіб приготування», який радить виробник. Слідкуйте, щоб не переварити страву.
Час приготування
- Заморожені вареники з картоплею варіть 5-7 хв після спливання.
- Заморожені вареники з м’ясом варіть 10 хв після спливання.
- Заморожені вареники з сиром – 2-3 хв після спливання.