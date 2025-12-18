Після випікання штолен ще не досяг повного смакового потенціалу

Штолен – традиційна німецька різдвяна випічка, яка вважається невіддільною частиною святкового столу. Але на відміну від багатьох інших десертів, смак та аромат штолена розвиваються з часом, тому важливо не лише правильно випекти його, а й витримати перед тим, як подавати до столу. Woman24 розповідає, скільки часу потрібно витримувати штолен перед споживанням.

Чому штолен потребує відпочинку?

Після випікання штолен ще не досяг повного смакового потенціалу. У ньому поєднуються багато компонентів – сухофрукти, горіхи, марципан та спеції. І саме під час «відпочинку» тісто вбирає в себе їх аромати та поступово ущільнюється.

Скільки потрібно витримувати штолен?

Витримувати штолен у темному прохолодному місці потрібно 1-2 місяці. Проте деякі джерела стверджують, що достатньо дати полежати штолену лише два тижні. Але відкритий через місяць або два місяці штолен буде куди смачнішим, ніж через два тижні. За 2 тижні тісто не встигає достатньо ущільнитися і ввібрати в себе аромат цукатів та марципану, через що смак буде не таким яскравим.