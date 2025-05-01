Замість магазинних: як приготувати дріжджі вдома
Розповідаємо, як зробити дріжджі самостійно
У ситуаціях, коли немає можливості придбати дріжджі в магазині, ви можете приготувати їм самостійно. УНІАН розповідає, як зробити дріжджі з продуктів які є вдома.
Як зробити дріжджі з хліба
Інгредієнти:
- житній чорний хліб – 500 г;
- кисле молоко або тепла вода – 500 г;
- цукор – 3 ст. л;
- олія – 2 ст. л.
Приготування:
- Житній хліб поріжте на дрібні шматочки і перемішайте з іншими інгредієнтами.
- Поставте в тепле місце та залиште бродити на добу.
- Процідіть масу через сито.
- Потім отриману опару залиште ще на 2 години в теплі. Після цього з опари можна робити тісто.
Як зробити дріжджі з картоплі
Інгредієнти:
- невелика картопля – 2 шт;
- сіль – 1 ч. л;
- цукор – 1 ст. л;
- тепла вода – 1 ст. л.
Приготування:
- Очистіть та промийте картоплю, а потім натріть на дрібній тертці.
- Додайте воду, сіль та цукор.
- Залиште суміш на 12 годин, процідіть та робіть на її основі тісто.
Як зробити дріжджі з пива
Інгредієнти:
- банка пива – 1 шт;
- вода – 1 стакан;
- борошно – 1 стакан;
- цукор – 1 ст. л.
Приготування:
- У склянці теплої води розвести склянку борошна і залишити на 6 годин.
- Потім додати пиво і цукор.
- Розмішати і поставити в тепле місце. Зберігати в щільно закритій банці без холодильника.
Як зробити дріжджі з родзинок
Інгредієнти:
- родзинки – 100 г;
- тепла вода;
- цукор – 2 ст. л.
Приготування:
- Родзинки промити та викласти в скляну пляшку.
- Залити теплою водою і додати цукор.
- Зав'язати горловину 4 шарами марлі і поставити в тепле місце.
- Через 5 днів почнеться процес бродіння і можна буде відокремлювати дріжджі.
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