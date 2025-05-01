Розповідаємо, як зробити дріжджі самостійно

У ситуаціях, коли немає можливості придбати дріжджі в магазині, ви можете приготувати їм самостійно. УНІАН розповідає, як зробити дріжджі з продуктів які є вдома.

Як зробити дріжджі з хліба

Інгредієнти:

житній чорний хліб – 500 г;

кисле молоко або тепла вода – 500 г;

цукор – 3 ст. л;

олія – 2 ст. л.

Приготування:

Житній хліб поріжте на дрібні шматочки і перемішайте з іншими інгредієнтами. Поставте в тепле місце та залиште бродити на добу. Процідіть масу через сито. Потім отриману опару залиште ще на 2 години в теплі. Після цього з опари можна робити тісто.

Як зробити дріжджі з картоплі

Інгредієнти:

невелика картопля – 2 шт;

сіль – 1 ч. л;

цукор – 1 ст. л;

тепла вода – 1 ст. л.

Приготування:

Очистіть та промийте картоплю, а потім натріть на дрібній тертці. Додайте воду, сіль та цукор. Залиште суміш на 12 годин, процідіть та робіть на її основі тісто.

Як зробити дріжджі з пива

Інгредієнти:

банка пива – 1 шт;

вода – 1 стакан;

борошно – 1 стакан;

цукор – 1 ст. л.

Приготування:

У склянці теплої води розвести склянку борошна і залишити на 6 годин. Потім додати пиво і цукор. Розмішати і поставити в тепле місце. Зберігати в щільно закритій банці без холодильника.

Як зробити дріжджі з родзинок

Інгредієнти:

родзинки – 100 г;

тепла вода;

цукор – 2 ст. л.

Приготування: