Штамби 2-4-х-літніх вишень слід загорнути мішковиною, газетами, обв'язати їх ялиновим гіллям або будь-яким іншим дихаючим матеріалом

Перед зимою за усіма плодовими деревами потрібен особливий догляд, щоб підготувати їх до холодів і морозів. Хоч вишня – це досить холодостійке дерево, вона все одно потребує правильного осіннього догляду. Ukr.Media пише про 5 простих правил по догляду за вишнею.

Перекопайте ґрунт

Восени потрібно перекопати ґрунт на глибину 15-17 см (але не глибше, інакше можна пошкодити коріння) і добре розпушити землю граблями. Якщо під час перекопування ви бачите частини кореневищ бур'янів, то обов'язково викопайте їх.

Полийте дерева

Провести вологозарядний полив вишні можна відразу після того, як ви перекопали та розпушили ґрунт навколо стовбура. Така попередня обробка ґрунту дозволить волозі дістатися ґрунту більш глибоко, а волога земля промерзає набагато повільніше, ніж суха.

Але для того щоб намочити ґрунт максимально глибоко, під кожне деревце треба вилити не менше двох відер води. При цьому бажано використовувати воду на кілька градусів теплішу, ніж температура повітря у день поливу. Для того щоб поливна вода не розтікалася ділянкою, зону пристовбурового кола можна обкопати траншеєю, глибиною 10-12 см.

Підгодуйте вишні

Внесення добрив восени бажано поєднувати із поливом. Так вони швидше потраплять вглиб ґрунту до кореневої системи. Добре, якщо ви встигнете підгодувати вишню ще на початку осені, бо пізніше дерево вже впаде у сплячку і поглене добрива тільки із настанням весни.

Головне, щоб у підгодівлі не було азоту, який може активізувати процеси зростання і знизити зимостійкість рослини. Якщо є компост, можна використовувати його для дерев від 1 до 7 років – 1,5-2 кг на 1 кв. м пристовбурового кола. Для дерев, старших за 7 років – 2,5-3 кг, мінеральні добрива також підійдуть. Ідеальний варіант – фосфор плюс калій (для молодих дерев – 2 ст. л. суперфосфату і 1 ст. л. хлористого калію на 1 кв. м, для плодоносних – 3 ст. л. суперфосфату і 1,5 ст. л. хлористого калію).

Профілактика саду

Профілактичні заходи у саду обов'язкові, особливо для вишні, у якої і шкідників і хвороб дуже багато. Обмежуватись чимось одним не варто, краще зробити максимальну кількість робіт:

обрізати хворі, зламані та пошкоджені пагони і змастити місця зрізів садовим варом;

замазати або зачистити усі тріщини на корі, а також рани, з яких у сезон витікала камедь;

прибрати листя, плоди, що впали.

Обробляють вишні відразу після перших заморозків. Найоптимальніший варіант – обприскування 4-5%-вим розчином сечовини. Азотне добриво, потрапляючи у ґрунт, не стимулюватиме процес зростання дерев, а принесе їм чималу користь, знищивши зимуючих шкідників та збудників хвороб.

Утепліть та побіліть дерева

Штамби 2-4-х-літніх вишень слід загорнути мішковиною, газетами, обв'язати їх ялиновим гіллям або будь-яким іншим дихаючим матеріалом. Основу стовбура бажано обмотати пластиковою сіткою, яка захистить його від гризунів.

Стовбури дорослих дерев слід білити. Побілка не тільки захистить кору від згубної дії пекучого сонячного проміння взимку, але ще й відлякуватиме гризунів, особливо якщо до неї додати залізний купорос. Головне не побілити штамби занадто рано, інакше осінні дощі змиють усю побілку.