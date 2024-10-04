У дорослого абрикоса часто припиняється ріст нових пагонів

Абрикос росте дуже активно. Якщо нічого не робити з кроною, яка надто швидко розростається, тоді це впливає на плодоношення. Також через сильний ріст пагонів, дерево абрикоса стає більш схильне до захворювань, може пересихати і навіть загинути. Щоб запобігти цьому, потрібно регулярно проводити обрізки. Як правильно це зробити восени, пише Fermerstvo.

Коли обрізати дерево

Обрізку варто проводити до початку сокоруху ранньою весною або після його закінчення пізньою осінню.

Рекомендується розпочинати процес обрізання гілок вже у перший рік. Обрізку рослин для санітарних цілей слід виконувати восени, видаляючи всі хворі, пошкоджені та сухі пагони, щоб забезпечити здоров'я всього дерева. У разі загущеної крони абрикоса, дерево страждає від нестачі світла, що може призвести до засихання гілок і їх подальшого відмирання.

Осінню обрізку рекомендують проводити не раніше середини жовтня. Восени обрізають тільки середні і ранньостиглі сорти абрикоса.

Як правильно обрізати абрикос восени

Підготовка інструментів

Для догляду за абрикосовим деревом потрібні такі інструменти:

секатор;

садовий прищепний ніж;

садові пила;

брусок для заточування;

шпагат для підтримки пагонів і гілок;

засоби для забивання зрізів і ран (наприклад, садовий вар).

Всі садові інструменти повинні бути ретельно заточені. Перед початком роботи у садової пили потрібно розвести зуби в протилежні сторони, чергуючи їх нахил вправо і вліво. Кут відгинання зубів витримується однаковий, гострою стороною всі зуби повинні бути спрямовані всередину.

Безпосередньо перед проведенням процедури весь інструмент дезінфікують, щоб убезпечити рослину від захворювань і шкідників.

Схема обрізки

Восени формуючу обрізку абрикоса здійснюють для того, щоб рослина в наступний сезон забезпечувала плодоносні пагони поживними речовинами рівномірно. Саме тому такий тип обрізки практикують з молодого віку дерев.

З метою формування крони обрізку проводять ярусним способом. Для цього залишають 6-7 основних сильних пагонів, які перебувають на відстані 30-40 см одна від одної.

Така обрізка проводиться в такий спосіб:

У перший рік життя деревця формують крону, на чверть обрізаючи хлист. На молодій рослині залишають дві основні гілки, забезпечуючи відстань між ними близько 30 см, інші гілки видаляють. Решта гілок підрізають до довжини, меншої довжини хлиста на 20-30 см. На наступний рік дві молоді гілки обрізають аналогічним чином, залишаючи між ними відстань до 40 см. У наступні роки проводять таку ж процедуру, збільшуючи проміжок на 10 см. Гілки на центральному пагоні обрізають наполовину, якщо вони перевищують 60 см в довжину. Короткі залишають без змін. Якщо на абрикосовому дереві виросли короткі і слабкі гілки, але вони зможуть плодоносити в перспективі, рекомендують прищеплювати їх до того моменту, поки вони не зміцніють достатньо, щоб витримати вагу плодів.

Регулююча обрізка допомагає зберегти крону і врожайні властивості абрикоса. В цьому випадку видаляють пагони з напрямком зростання всередину крони, щоб забезпечити достатній рівень освітлення всіх частин дерева.

У дорослого абрикоса часто припиняється ріст нових пагонів. З метою омолодити зріле, його піддають осінньій обрізці:

Після ретельного огляду рослини, вибирають кілька неплодоносних гілок. Їх відпилюють за допомогою садової пили під кутом 45 градусів. Визначають декілька найсильніших пагонів, відносно молодих. Необхідно видалити гілки, що ростуть на них.

Старі гілки потрібно зрізати при кожній осінній обрізці поступово протягом декількох років.

Як доглядати за деревом після обрізки

Після обрізки абрикос потребує уваги. Після процедури необхідно провести наступні кроки по догляду: