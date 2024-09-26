Перші п'ять років стовбури молодих яблунь білять восени розчином крейди

Досвідчені садівники рекомендують висаджувати яблуні восени, адже так дерево краще адаптується до навколишніх умов і стає міцнішим до настання весни. Що необхідно знати про вибір місця, оптимальні терміни та саджанці для осінньої посадки яблуні, пише «Флористікс».

Посадка яблуні восени

Яму для яблуні готують заздалегідь. Якщо посадка здійснюється навесні, готуйте яму з осені, якщо ж ви саджаєте дерево восени, то викопайте яму хоча б за місяць до посадки, щоб ґрунт у ній встиг осісти. Викопайте яму розміром 50х50, глибину визначите за довжиною коренів саджанця. Вбийте в середину ями високий кілок, щоб у результаті він височів над поверхнею землі приблизно на півтора метри. Опустіть розправлене коріння саджанця в яму й акуратно засипте його родючим чорноземом таким чином, щоб коренева шийка саджанця була врівень із поверхнею. Ґрунт утрамбуйте і рясно полийте, саджанець підв'яжіть до опори.

Якщо, ввібравши воду, ґрунт дасть осадку, додайте ще землі. Не кладіть у ґрунт жодних добрив, оскільки від них можуть прокинутися сплячі бруньки, що призведе до вимерзання саджанця напередодні зими. З настанням стійких холодів можна буде розсипати навколо саджанця на відстані 60 см від стовбура комплексні мінеральні добрива. Коли сніг почне танути, добрива розчиняться і разом із талою водою проникнуть углиб ґрунту, де їх зможуть увібрати корені яблуні.

Зимівля яблуні

Перші п'ять років стовбури молодих яблунь білять восени розчином крейди й обв'язують стволи ялиновим гіллям або очеретом, захищаючи від голодних гризунів. Захищати дерева потрібно доти, доки їхня кора загрубіє настільки, що зайці, миші та щури їй будуть не страшні. Усі дерева підгортають на висоту 15-20 см, а пристовбурні кола мульчують гноєм, який у жодному разі не повинен стикатися зі стовбуром дерева. Протягом зими частіше утоптуйте сніг або ґрунт у пристовбурових колах.