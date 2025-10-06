Орієнтовний період висадки: з 25 вересня по 10 жовтня

Жовтень – це активна пора для городників, які хочуть отримати ранній та щедрий урожай навесні. Однією з популярних культур для посадки восени є озима цибуля. Щоб виростити здорову та міцну рослину, важливо дотримуватись не лише агротехнічних порад, а й орієнтуватися на фази Місяця. Коли і як садити озиму цибулю у жовтні, пишуть «Новини.Live».

Коли садити озиму цибулю у жовтні 2025 року

Для вдалого укорінення цибулі до настання морозів потрібно обрати відповідний період. Ідеально, якщо середньодобова температура повітря опуститься до +5-8°C, а вночі можливі легкі заморозки. За таких умов цибулини не проростуть, але встигнуть сформувати кореневу систему. Зазвичай в Україні це період з кінця вересня до початку листопада, залежно від регіону.

Сприятливі дати посадки за місячним календарем у жовтні 2025 року суто для цибулі – 18, 19, 29, 30 жовтня, загалом сприятливі дні для посадки рослин – 8, 9, 12, 13, 19, 23-28 жовтня.

Як підготувати ґрунт та цибулю до посадки

Щоб забезпечити озимій цибулі хороші умови для розвитку, слід правильно підготувати і посадковий матеріал, і грядку. Ось кілька базових порад:

Сівок має бути дрібним, без тріщин і пошкоджень. Перед посадкою його бажано протруїти в слабкому розчині марганцівки, це допоможе знищити потенційні збудники хвороб. Кращі попередники для цибулі: помідори, огірки, бобові, гарбузові. Не рекомендується саджати після часнику, моркви або буряка, щоб уникнути спільних хвороб. Підготовка грядки: перекопайте землю, додайте перегній (1,5 відра на 1 м²) і внесіть комплексні мінеральні добрива.

Схема висаджування озимої цибулі

Правильна схема посадки – запорука гарного врожаю. Дотримуйтесь таких рекомендацій:

Відстань між цибулинами 10-15 см. Міжряддя 20-25 см. Глибина загортання 2-4 см, при цьому над верхівкою цибулини має залишатись приблизно 1 см ґрунту

Після посадки бажано замульчувати грядку, це захистить цибулю від різких коливань температури та допоможе зберегти вологу.