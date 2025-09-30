Для посадки озимої цибулі потрібні найкращі морозостійкі сорти

Щоб озима цибуля була урожайна, важливо правильно підібрати сорт, що добре переносить холод, не стрілкується і дає стабільно високий результат. Такі види цибулі не лише формують великі головки, а й відзначаються тривалим терміном зберігання. Які найкращі сорти обрати для посадки, пишуть «Новини.Live».

Перевірені сорти для посадки восени 2025

«Штутгартен Різен» (Stuttgarter Riesen)

Це один з найулюбленіших сортів серед українських городників. Відзначається високою врожайністю, формує великі округлі цибулини вагою до 200 г. Мʼякуш соковитий, смак виражено-цибулевий. Сорт добре переносить морози та майже не стрілкується.

Senshyu Yellow («Сеншуй Єллоу»)

Японський сорт, який чудово адаптований до холодного клімату. Цибулини середнього розміру, із приємним смаком. Основні переваги – стійкість до стрілкування, висока зимостійкість і тривале зберігання.

Shakespeare («Шекспір»)

Англійський сорт, виведений спеціально для суворих зимових умов. Відомий своєю витривалістю та стабільним врожаєм. Формує привабливі, щільні цибулини з добрими смаковими характеристиками.

Radar («Радар»)

Сорт нідерландської селекції, який має гарну репутацію серед професіоналів. Витримує сильні морози, швидко адаптується до умов вирощування, формує великі цибулини з жовто-золотистою лускою. Підходить як для споживання в свіжому вигляді, так і для зберігання.

Ellan («Еллан»)

Ранньостиглий сорт із відмінною холодостійкістю. Дає добрий урожай ще на початку сезону. Цибулини мають привабливий вигляд, стійкі до гнилі та типових хвороб цибулі.