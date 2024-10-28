Врятувати часник можна, якщо він зійшов на висоту до 10 сантиметрів

Аномально тепла осінь стає причиною того, що висаджені озимі часник, цибуля та інші овочі проростають надто рано. Що зробити з озимим часником, який уже «проклюнувся» і як спинити його ріст, пише Рrostoway.

Хоч часник і морозостійкий, витримуючи низькі температури, температурні коливання у листопаді можуть бути підступними. Часник може не лише вкоренитися, але й почати активно рости.

Мульчування

Щоб призупинити зростання часнику, потрібно використовувати мульчування. Прості покриття грядки сіном чи соломою допоможуть захистити зелені пагони від замерзання під час морозів.

Можна також зібрати опале листя для створення мульчі. Рекомендується збирати не тільки садове листя, але й листя з інших дерев, наприклад, від горіхів чи каштанів. Щоб листя не розліталося, його треба накрити картоном чи агроволокном.

Врятувати часник можна, якщо він зійшов на висоту до 10 сантиметрів. Якщо вище, то найбільш ймовірно, що він не перезимує.

Тому варто дотримуватись не тільки дат посівного календаря, а й звертати увагу на прогноз погоди, щоб відслідкувати оптимальну температуру.