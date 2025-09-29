Для осінньої посадки варто обрати найстійкіші до морозів сорти

Висаджування озимого часнику восени – надійний спосіб отримати рясний урожай вже на початку літа. Втім, на результат впливає не лише догляд за посадками, а й правильний вибір сорту. Який найстійкіший сорт обрати, пише VSN.

Найкращі сорти озимого часнику

«Любаша»

Один із найпоширеніших українських сортів. Його великі головки важать до 130 грамів, а деякі зразки, навіть понад 300 г. Усередині – до 8 великих зубців. Має напівгострий смак і потужний аромат, добре переносить як спеку, так і морози, стійкий до грибкових інфекцій і не потребує складного догляду.

«Харківський фіолетовий»

Сорт, створений фахівцями Інституту овочівництва і баштанництва НААН. Дає 4-6 великих зубців по 30-40 г кожен. Лушпиння спершу світле з фіолетовими прожилками, згодом набуває насиченого фіолетового кольору. Переносить морози до -25 °C, має виражений гострий смак і добре зберігається тривалий час.

«Український білий» (Гуляйпільський)

Походить із Запорізької області. Сорт без стрілкування, формує великі головки до 140 г з 12-16 зубцями. Зубці мають світлий колір, приємний аромат і високу врожайність. Підходить для довгого зберігання, не втрачає якості.

«Софіївський»

Один із найурожайніших сортів, розроблений в Умані. Витримує морози до -35 °C, а також стійкий до шкідників і хвороб. Головки вагою до 145 г містять 5-6 великих зубців. Лушпиння має світло-фіолетовий відтінок із бузковими нотками. Смак – гострий, насичений.

«Прометей»

Озимий сорт, що формує стрілки. Створений в Уманській академії. Вирізняється стабільною врожайністю, хорошою лежкістю та витривалістю до морозів. Головки вагою 60-120 г, всередині 3-6 зубців. Зубці білі, соковиті, із щільною світло-фіолетовою лускою. Має яскравий аромат і гострий смак.