Осіння посадка озимого часнику напряму впливає на майбутній урожай. Вибір правильного моменту та дотримання технології висаджування – запорука успішного росту. Варто лише трохи затриматися, і вже навесні грядки можуть не дати очікуваних результатів. У які дні садити озимий часник пише Oboz.ua.

Коли висаджувати озимий часник

Садити озимий часник потрібно восени, приблизно за 4-6 тижнів до стійкого похолодання. Це дозволить зубцям сформувати кореневу систему, не допустивши їх передчасного проростання.

Рекомендовані терміни залежать від кліматичної зони:

у північних і центральних областях України – орієнтовно з 20 вересня до 10 жовтня;

у західному регіоні – з 25 вересня до 15 жовтня;

на півдні та сході – до 20 жовтня.

Посадка надто рано небажана: тепла осінь може спричинити проростання, і молоді пагони не витримають морозів. Занадто пізнє висаджування також небезпечне – часник не встигне вкоренитися до зими.

Найкращі дати для висадки у 2025 році

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур у вересні – 1-3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-30 числа, суто для часнику – 1-3, 11, 12, 23-30. Загалом сприятливі дні для висадки овочів у жовтні – 4-6, 12-14 числа.