Однією з основних причин кислого врожаю є надлишок зав’язі

Якщо ви мрієте щоліта ласувати солодкими, соковитими вишнями, важливо знати: смак ягід залежить не лише від сорту. Багато садівників стикаються з ситуацією, коли дерево пишно цвіте, рясно плодоносить, а в підсумку – ягоди кислі та несмачні. Причина цього явища не завжди очевидна, але її можна усунути, якщо знати кілька основних правил догляду, пише «Сенсація».

Перевантаження врожаєм

Однією з основних причин кислого врожаю є надлишок зав’язі. На перший погляд, це добре – дерево рясно вкрите плодами. Але коли вишня формує занадто багато ягід, їй просто не вистачає ресурсів для якісного дозрівання кожної з них. Волога, поживні речовини, енергія – усе розподіляється тонким шаром, і як наслідок – ягоди виростають кислими.

Щоб уникнути цього, частину зав’язі варто видалити, коли вона досягає розміру зеленої горошини. Залиште приблизно 60-70% зав’язей, решту приберіть. Так плоди, що залишилися, матимуть більше шансів накопичити цукри.

Світло – запорука солодкого смаку

Ще одна важлива умова для солодких ягід – достатнє освітлення плодів. Якщо крона дерева загущена, сонячне світло просто не доходить до внутрішніх гілок, і ягоди, що дозрівають у тіні, будуть дрібними та кислими. До того ж, густа крона «з’їдає» енергію дерева – вона витрачається не на плоди, а на утримання зайвої деревини.

Тому регулярна обрізка – обов’язкова. Найкраще її проводити щороку, ще до початку сокоруху. Видаляйте всі гілки, що ростуть всередину, перетинаються або труться одна об одну, а також вертикальні пагони, які не дають урожаю, але витягують ресурси.

Підживлення калієм

Коли ягоди починають набирати колір, їм потрібна підтримка, особливо калій. Він сприяє накопиченню цукру в плодах. Один із простих і ефективних варіантів – деревний попіл. Стакан просіяного попелу залийте 10 літрами води, дайте настоятися добу, після чого полийте цим розчином землю навколо стовбура. Таке підживлення природне, доступне і добре впливає на смак ягід.

Як правильно збирати врожай

Навіть спосіб збору може вплинути на якість урожаю. Починайте з верхніх гілок — ті ягоди, які отримують більше сонця, достигають швидше. Лише після цього переходьте до нижніх плодів. Так ви зберете найсолодші ягоди вчасно, не даючи їм переспіти чи загнити.