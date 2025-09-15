отримання простих, але ефективних заходів допоможе підтримати здоров’я саду

Осінь – ключовий період у догляді за плодовими деревами, зокрема яблунями. У цей час важливо створити всі умови, щоби дерева змогли не лише добре перезимувати, а й заклали потенціал для щедрого врожаю наступного року. Дотримання простих, але ефективних методів допоможе підтримати здоров’я саду та забезпечити стабільне плодоношення. Детальніше пише ТСН.

Основні кроки осіннього догляду за яблунями

Очистка території навколо дерев. Зібране опале листя, залишки плодів і гілок можуть містити збудників хвороб та шкідників, які здатні перезимувати і знову активізуватися навесні. Усе сміття слід прибрати, щоб запобігти поширенню інфекцій.

Санітарна обрізка. Необхідно видалити сухі, пошкоджені або хворі гілки. Це покращує циркуляцію повітря, зменшує ймовірність зараження грибковими хворобами та дає змогу світлу краще проникати в крону.

Профілактичне обприскування. Після опадання листя варто провести обробку дерев 5% розчином карбаміду або 3% мідного купоросу. Це знищує патогени, які можуть залишитися на корі та гілках, а також зменшує ризик весняних інфекцій.

Побілка стовбурів. Ця процедура не лише декоративна. Побілка захищає кору від перепадів температур, тріщин, сонячних опіків та комах-шкідників. Для розчину підійде суміш вапна, мідного купоросу та ПВА-клею – останній забезпечить стійкість до вологи.

Вологозарядковий полив. У суху осінь обов’язково потрібно рясно полити яблуні – приблизно 4 відра на одне дерево. Такий полив допоможе наситити ґрунт вологою і полегшить рослинам період зимового спокою.

Осіннє підживлення. Восени деревам потрібні калій і фосфор – ці елементи зміцнюють кореневу систему та підвищують стійкість до морозів. А от азотні добрива варто відкласти до весни, оскільки вони стимулюють ріст, який перед зимою небажаний.

Мульчування прикореневої зони. Шар мульчі з перегною, торфу або сухої трави захистить коріння від промерзання й поступово збагачуватиме ґрунт органікою.