Суть методу полягає в зміні кута росту гілок

Досвідчені садівники знають чимало хитрощів, які допомагають покращити врожайність без дорогих препаратів чи складного догляду. Один із таких нестандартних, але ефективних методів – використання старого чобота або іншого вантажу, який підвішують до гілок яблуні. Звучить дивно? Насправді цей спосіб має цілком логічне обґрунтування і доведений результат. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

У чому суть методу

Суть методу полягає в зміні кута росту гілок. Молоді пагони часто ростуть вертикально вгору, утворюючи гострий кут зі стовбуром. Такі гілки спрямовані переважно на ріст, а не на плодоношення, вони витягують поживні речовини, але майже не формують зав’язей. Щоб перенаправити сили дерева на врожай, ці гілки потрібно поступово відхилити вниз.

Для цього до кінців гілок прив’язують невеликий тягар, ним може стати старий чобіт, шматок труби, пляшка з піском або будь-який інший вантаж середньої ваги. Під власною вагою гілка нахиляється, а з часом змінює кут росту на більш сприятливий для утворення плодів.

Чому саме старий чобіт

Старе взуття – це просто зручний приклад того, що завжди під рукою. Чобіт має потрібну вагу, не боїться вологи, його легко підвісити, і він не пошкодить деревину, якщо правильно закріпити. Тому його часто обирають як «народний вантаж» для цього методу.

Важливо: не перестарайтеся

Не варто одразу навантажувати гілку важким предметом. Надто великий тягар може призвести до перелому або пошкодження тканин дерева. Почніть із легшого вантажу, поступово збільшуючи навантаження. Це дозволить гілці адаптуватися до нового положення без шкоди.

Альтернативний спосіб – установка розпірки між стовбуром і гілкою. Вона стримує ріст гілки під гострим кутом і поступово формує її положення під прямим або тупим кутом – оптимальним для плодоношення.

Який результат

Коли гілки змінюють свій кут росту, вони починають формувати більше квіткових бруньок. Як результат, з’являється більше зав’язей, а отже, і плодів. Уже за один сезон можна побачити перші зміни: гілка, яка раніше «гнала вгору», тепер рясно всипана яблуками. А за кілька років такий підхід помітно збільшує загальний урожай.