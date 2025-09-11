Вересень – чудовий час для посадки озимого часнику

Осіннє рівнодення – особливий момент у річному циклі, коли тривалість дня й ночі зрівнюється. Цей період сигналізує про завершення активного сезону на городі та початок підготовки до зими. Саме зараз потрібно завершити основні роботи, щоб ґрунт і рослини змогли добре пережити холодну пору та дати гарний урожай наступного року. Що потрібно зробити до цього дня, пишуть Новини.LIVE.

Коли настає осіннє рівнодення

У 2025 році осіннє рівнодення припадає на 22 вересня. Після цієї дати ночі поступово стають довшими, а температура повітря знижується. Рослини сповільнюють ріст і входять у стан спокою. Саме тому важливо встигнути завершити всі ключові роботи до цього моменту.

Основні справи на городі до осіннього рівнодення

Зберіть урожай

До перших заморозків необхідно зібрати залишки плодів – томати, огірки, перець, гарбузи, моркву, буряк. Якщо деякі овочі ще не дозріли, їх можна покласти в хаті для дозрівання.

Очистіть грядки від рослинних залишків

Не залишайте на ділянці бадилля, бур’яни чи зіпсовані плоди. Вони можуть стати джерелом грибкових хвороб і шкідників. Залишки краще спалити або компостувати.

Покращте родючість ґрунту

Після збору врожаю перекопайте землю, додайте перегній, компост або деревну золу. Це наситить ґрунт поживними речовинами, які знадобляться навесні.

Посійте сидерати

Такі культури, як жито, овес, фацелія або гірчиця, захищають ґрунт від вимивання, покращують структуру та збагачують його органікою. Навесні їх просто перекопують.

Висадіть культури під зиму

Вересень – чудовий час для посадки озимого часнику та розсади полуниці. Вони встигнуть укорінитися до морозів і краще стартують весною.

П ідготуйте дерева й кущі

Обріжте сухі, пошкоджені та зайві пагони, проведіть осіннє підживлення дерев і ягідників. Це зміцнить їх перед зимівлею.

Потурбуйтесь про квітники

Не забудьте про декоративні рослини. Восени потрібно викопати та підготувати до зберігання бульби жоржин, гладіолусів та інших теплолюбних культур.