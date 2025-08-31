Виберіть найкращий день для робіт у саду і на городі: посівний календар на вересень 2025 року
Головним завданням цього місяця є збір урожаю пізніх овочів і фруктів
Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Час збирання врожаю, заготівель і підготовки ділянки до холодів. Посівний календар від «Зеленої садиби» на вересень 2025 підкаже оптимальні дати для робіт у саду та городі.
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-30 вересня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 4-7, 20-22 вересня.
коренеплоди:
- редис – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23-26, 30;
цибулеві:
- цибуля на ріпку – 11, 12;
- часник – 1-3, 11, 12, 23-30;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-3, 8-10, 15, 16, 23-30;
овочі до столу та на зберігання:
- огірки – 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 30;
- рання капуста, кейл – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23, 24, 30;
- кабачки – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23, 24, 30;
- спаржа – 2, 3, 11, 12, 17-19, 30;
- стручкові (квасоля, горох) – 2, 3, 11-14, 23, 24, 30;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 15, 16, 23-26, 30;
- міцелій – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 30;
зелень та трави:
- салати – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;
- шпинат – 1–3, 9-12, 15, 16, 23-30;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1-3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-30;
- мангольд, щавель – 1, 11, 12, 15, 16, 23-29;
- кріп, петрушка, кінза – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;
- базилік, материнка, розмарин і Ко – 1-3, 11, 12, 15, 16, 23-30;
- лікарські та чайні культури – 11, 12, 15, 16, 23, 24;
- мікрозелень – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;
ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 2, 3, 11-16, 25, 26, 30;
- яблуня – 1-3, 11, 12, 27-30;
- груша, айва – 2, 3, 11, 12, 23-26, 30;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1-3, 11, 12, 23-30;
- черешня – 11, 12, 17-19;
- волоський горіх, фундук – 11, 12;
- калина, шипшина, горобина – 1, 11, 12, 15, 16, 25-29;
- обліпиха – 1, 11, 12, 15, 16, 27-29;
- глід – 11, 12, 25, 26;
- малина, ожина – 11-16, 25, 26;
- смородина – 2, 3, 9-12, 15-19, 25, 26, 30;
- аґрус – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 30;
- виноград – 1-3, 25-30;
декоративні рослини:
- однорічники – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 30;
- цибулинні та бульбові – 2, 3, 8, 11-14, 25, 26, 30;
- трав’янисті багаторічники – 11, 12, 15, 16, 23, 24;
- хвойні – 1, 27-29;
- живі огорожі – 1, 17-19, 27-29;
- чагарники та дерева – 2, 3, 8, 11, 12, 15-19, 23, 24, 30;
- ліани – 1, 13, 14, 27-29;
- газони та ґрунтопокривні рослини – 1, 15, 16, 23, 24, 27-29;
- сидерати – 1, 9-12, 15, 16, 27-29.
Найкращі дні для городно-садівних робіт:
- сапання та інша обробка ґрунту – 1, 4-8, 15, 16, 25-29;
- пророщування насіння – 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-26, 30;
- пікірування, проріджування – 11, 12;
- полив – 8, 15, 16, 25, 26;
- підживлення органічними та зеленими добривами – 8, 11, 12, 15, 16;
- підживлення мінеральними добривами – 2, 3, 25, 26, 30;
- компостування, закладка зелених добрив – 2, 3, 7, 15, 16, 30;
- обрізка, омолодження, формування – 1–6, 13, 14, 20-22, 25-30;
- стрижка газону, косовиця трав – 7, 9, 10, 15, 16, 20-22;
- прищіпка, пасинкування – 8, 11, 12, 15, 16, 20-22;
- встановлення та ремонт опор – 1, 13, 14, 20-22, 27-29;
- боротьба зі шкідниками та хворобами – 4-8, 13, 14, 20-22;
- профілактичні обробки – 1, 13, 14, 27-29;
- обробка кори, побілка – 1, 13, 14, 27-29;
- заготівля живців, прикопування відводків – 8, 11, 12, 15, 16, 20-22;
- щеплення, окулювання – 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 20-22, 30;
- обробка, ремонт теплиць і парників – 7, 8, 17-22;
- догляд за водоймами – 2, 3, 23-26, 30;
- прибирання, ремонт – 1, 4–7, 17-19, 23-29;
- корчування, боротьба з порослю – 2, 3, 30;
- збір врожаю – 1-6, 9-12, 17-30;
- збір насіння – 8, 15, 16;
- консервація, сушіння – 9-14, 17-22;
- засолювання, квашення – 1-3, 15, 16, 25, 26, 30.
