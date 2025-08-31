Вересень – перехідний місяць від літа до осені. Час збирання врожаю, заготівель і підготовки ділянки до холодів. Посівний календар від «Зеленої садиби» на вересень 2025 підкаже оптимальні дати для робіт у саду та городі.

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1-3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-30 вересня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 4-7, 20-22 вересня.

коренеплоди:

редис – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23-26, 30;

цибулеві:

цибуля на ріпку – 11, 12;

часник – 1-3, 11, 12, 23-30;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-3, 8-10, 15, 16, 23-30;

овочі до столу та на зберігання:

огірки – 2, 3, 8, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 30;

рання капуста, кейл – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23, 24, 30;

кабачки – 2, 3, 8-12, 15, 16, 23, 24, 30;

спаржа – 2, 3, 11, 12, 17-19, 30;

стручкові (квасоля, горох) – 2, 3, 11-14, 23, 24, 30;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 2, 3, 15, 16, 23-26, 30;

міцелій – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 25, 26, 30;

зелень та трави:

салати – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;

шпинат – 1–3, 9-12, 15, 16, 23-30;

рукола, крес, листова гірчиця – 1-3, 8, 11, 12, 15, 16, 23-30;

мангольд, щавель – 1, 11, 12, 15, 16, 23-29;

кріп, петрушка, кінза – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;

базилік, материнка, розмарин і Ко – 1-3, 11, 12, 15, 16, 23-30;

лікарські та чайні культури – 11, 12, 15, 16, 23, 24;

мікрозелень – 1-3, 8-12, 15, 16, 23-30;

ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 2, 3, 11-16, 25, 26, 30;

яблуня – 1-3, 11, 12, 27-30;

груша, айва – 2, 3, 11, 12, 23-26, 30;

абрикос, вишня, слива, персик – 1-3, 11, 12, 23-30;

черешня – 11, 12, 17-19;

волоський горіх, фундук – 11, 12;

калина, шипшина, горобина – 1, 11, 12, 15, 16, 25-29;

обліпиха – 1, 11, 12, 15, 16, 27-29;

глід – 11, 12, 25, 26;

малина, ожина – 11-16, 25, 26;

смородина – 2, 3, 9-12, 15-19, 25, 26, 30;

аґрус – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 30;

виноград – 1-3, 25-30;

декоративні рослини:

однорічники – 2, 3, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 30;

цибулинні та бульбові – 2, 3, 8, 11-14, 25, 26, 30;

трав’янисті багаторічники – 11, 12, 15, 16, 23, 24;

хвойні – 1, 27-29;

живі огорожі – 1, 17-19, 27-29;

чагарники та дерева – 2, 3, 8, 11, 12, 15-19, 23, 24, 30;

ліани – 1, 13, 14, 27-29;

газони та ґрунтопокривні рослини – 1, 15, 16, 23, 24, 27-29;

сидерати – 1, 9-12, 15, 16, 27-29.

Найкращі дні для городно-садівних робіт: