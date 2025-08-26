Щоб перець радував великими, соковитими плодами, важливо не лише вчасно його посадити, а й правильно доглядати протягом усього сезону. Досвідчені городники застосовують низку простих, але дієвих прийомів, які допомагають прискорити достигання та підвищити врожайність. Про них пише AgroWeek.

Одним з ефективних рішень є внесення зольного настою. Для його приготування потрібно розмішати дві склянки деревного попелу у відрі води (10 л) і дати настоятися 2-3 години. Після проціджування розчином поливають перець під корінь, приблизно літр на кожен кущ. Важливо обирати для цього суху, спокійну погоду.

Щоб покращити доступ кисню до кореневої системи, ґрунт розпушують на глибину до 7 см. Це стимулює розвиток коренів і покращує засвоєння поживних речовин.

Для активізації достигання плодів городники іноді застосовують цікавий прийом – вертикальний надріз стебла на висоті 15 см від землі. У розріз, довжиною приблизно 8 см, вставляють дерев’яну паличку товщиною близько 5 мм. Це допомагає перенаправити живлення безпосередньо до плодів.

Ще одна порада – не зволікайте зі збиранням стиглих перців. Якщо зняти їх вчасно, інші плоди почнуть дозрівати швидше. Навіть зірвані трохи недостиглі перці можуть «дійти» вдома, тоді як решта на кущі отримають більше ресурсів для розвитку.

Формування куща допомагає спрямувати сили рослини на розвиток плодів. Для цього залишають 2-3 основних стебла, видаляють зайві пагони й обрізають нижнє листя. Також варто прищипувати коронний бутон, це сприяє формуванню більших та смачніших перців.