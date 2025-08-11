Темно-зелений перець свідчить про те, що він ще не досяг стиглості

У різних сортів перцю колір плодів при дозріванні може суттєво відрізнятись. Дозрілий плід буває не лише червоним, а й жовтим або навіть світло-лимонним – усе залежить від конкретного виду. Як зрозуміти, що перці різного виду достигли, пише «Сільський господар».

Існує два основні етапи стиглості: технічна та біологічна. У фазі технічної стиглості плоди ще не мають повного забарвлення, але вже придатні до збирання та тривалого зберігання. Зазвичай такі перці залишаються зеленими або мають світлі відтінки, іноді навіть біло-зелені. У цій фазі перець рідко набуває жовтого кольору.

Біологічна стиглість – це момент, коли овоч повністю дозрів і набув характерного кольору залежно від сорту: яскраво-червоного, жовтого, оранжевого тощо. Саме тоді він найсмачніший, але менш придатний для довгого зберігання.

Гострий перець

Гострі сорти знімають із грядки лише після повного дозрівання. Стручки зазвичай стають червоними, помаранчевими або жовтими. Зі стиглістю підвищується їхня пекучість. Такі плоди практично не псуються завдяки своїй гіркоті, однак зберігати їх слід у відповідних умовах. Якщо потрібно менш гострий смак, перець варто збирати до повного дозрівання. Зрілість стручків гострого перцю настає в середньому через 2-3 місяці після висаджування.

Болгарський перець

Дозрілий болгарський перець швидко втрачає товарні властивості, тому його рекомендують збирати ще на етапі технічної стиглості, приблизно через 60-75 днів після сходів. На цьому етапі плоди вже досягають потрібного розміру, але ще не мають остаточного кольору. В такому вигляді вони можуть зберігатися до двох місяців, поступово достигаючи.

Перець переходить у фазу біологічної стиглості вже після збору, за кілька днів або тижнів, залежно від температури повітря. Що вона вища, то швидше достигає овоч. Оптимальний температурний режим для зберігання й дозрівання від +7 до +10℃.

Солодкий перець

Солодкі сорти перцю також доцільно збирати у фазі технічної стиглості, оскільки повністю дозрілий плід зберігається дуже недовго. Якщо зірвати овоч трохи раніше, він може дозріти вже в домашніх умовах за два місяці. Щоб пришвидшити цей процес, варто тримати його в добре освітленому місці.