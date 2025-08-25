Останній місяць літа – оптимальний період для обрізки декоративних і вічнозелених живоплотів

Серпень – період активного цвітіння багатьох садових рослин і дозрівання врожаю. Це ідеальний час, щоб насолодитися кольорами, ароматами та плодами літа. Але також саме зараз у саду є важливі завдання, які не варто ігнорувати. Одне з таких – сезонне підстригання живоплотів. Як це правильно зробити, пише Еxpress.

Чому серпень підходить для обрізки живоплоту

Останній місяць літа – оптимальний період для обрізки декоративних і вічнозелених живоплотів. До цього часу вже завершується сезон гніздування птахів, тому зменшується ризик потривожити диких тварин або пошкодити гнізда.

Крім того, саме серпневе підстригання дозволяє сформувати рівну, акуратну лінію живоплоту перед осінню. Така обробка сприяє здоровому росту навесні, оскільки кущі отримують достатньо часу для відновлення до настання холодів. У деяких сортів, наприклад, у букових живоплотів, це може стимулювати появу нового листя, яке зберігатиме декоративність протягом усієї зими.

Що варто знати перед обрізкою

Під час обрізання важливо враховувати особливості сорту. Квітучі живоплоти, як правило, обрізають після завершення цвітіння, тоді як нецвітучі або формовані кущі доцільно підстригати саме в серпні. Живоплоти з лавра допускається обрізати майже у будь-яку пору року, однак бажано уникати холодних зимових місяців через ризик пошкодження морозами. Для інших порід варто обирати період, коли ще тепло, але приріст вже уповільнюється – це сприяє правильному формуванню крони та зменшує імовірність захворювань.

Практичні поради для садівників: