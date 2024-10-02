Як підрізати живопліт восени: особливості обрізки кущів та дерев
Живопліт – це ряд дерев чи кущів, які садять на невеликій відстані, щоб з часом рослини сформували суцільну огорожу. Такий декоративний спосіб відгородити своє подвір’я є дуже гарним, проте вимагає більше догляду. Основне завдання господарів – не дати кущам розростатися. Для цього потрібно знати, як правильно і коли обрізати рослини. Про це пише Stihl.
Чому треба обстригати кущів
Санітарна обрізка кущів та дерев необхідна для оздоровлення й покращення росту. При цьому вирізають хворі, пошкоджені гілки, а також пагони, що надто загущують крону.
Регулярне підстригання кущів забезпечить:
- їхній повноцінний розвиток;
- пишне зростання, формування густої крони;
- необхідну декоративну форму;
- попередження занадто активного росту.
Особливості обрізки декоративних кущі
Живі огорожі з листяних порід варто стригти як мінімум двічі на рік: весною і восени. Досить часто власники домогосподарств обирають швидкоростучий живопліт. Його основна перевага – можливість отримати пишну огорожу в короткі терміни. Однак, він потребує більшого догляду, стрижку доведеться проводити не рідше, ніж кожні 6 тижнів (у залежності від інтенсивності росту).
Аби не нашкодити рослинам, варто потурбуватися про правильний вибір термінів проведення обрізки декоративних кущів. Однозначних рекомендацій у цьому питанні не існує – час залежить від кліматичної зони та погодних умов. Осінню всі роботи проводять після опадання листя.
Коли можна стригти живопліт
В основному, живопліт можна стригти з жовтня по лютий. Легка профілактична стрижка живоплоту дозволена цілий рік, якщо в ньому не гніздяться птахи.
Як стригти живопліт при формуванні крони
Щоби надати огорожі потрібної форми, необхідно регулярно обрізати гілки, що ростуть у «неправильному» напрямку. Операція стимулює приріст нових бічних пагонів. Так верхня частина рослини стає густішою, пише «Аптека садівника».
Першу обрізку виконують на наступний рік після посадки куща чи дерева у ґрунт. Необхідно вкоротити молоді гілки чагарника наполовину, а стовбур дерева зрізати до 15 сантиметрового пенька. Серед молодих відростків рекомендується відрізати слабкі та хворі гілки. Сильнорослі міцні пагони бажано обрізати на третину.
Тільки через 3-4 роки можна приступити до формування огорожі. Найпростіший спосіб: надіти зверху відповідний за формою каркас із металевого дроту і відрізати всі гілки , що стирчать. Ширина однорядного паркану зазвичай становить 40-80 см, залежно від різновиду вашоих рослин.
Хвойні огорожі відрізняються повільним зростанням. Стригти таку посадку рекомендується на наступний рік, акуратно видаляючи тільки слабкі гілки, а також ті, що стирчать. Верхівку вкорочують, коли вона виростає понад каркасом.