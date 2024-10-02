Живі огорожі з листяних порід варто стригти як мінімум двічі на рік: весною і восени

Живопліт – це ряд дерев чи кущів, які садять на невеликій відстані, щоб з часом рослини сформували суцільну огорожу. Такий декоративний спосіб відгородити своє подвір’я є дуже гарним, проте вимагає більше догляду. Основне завдання господарів – не дати кущам розростатися. Для цього потрібно знати, як правильно і коли обрізати рослини. Про це пише Stihl.

Чому треба обстригати кущів

Санітарна обрізка кущів та дерев необхідна для оздоровлення й покращення росту. При цьому вирізають хворі, пошкоджені гілки, а також пагони, що надто загущують крону.

Регулярне підстригання кущів забезпечить:

їхній повноцінний розвиток;

пишне зростання, формування густої крони;

необхідну декоративну форму;

попередження занадто активного росту.

Особливості обрізки декоративних кущі

Живі огорожі з листяних порід варто стригти як мінімум двічі на рік: весною і восени. Досить часто власники домогосподарств обирають швидкоростучий живопліт. Його основна перевага – можливість отримати пишну огорожу в короткі терміни. Однак, він потребує більшого догляду, стрижку доведеться проводити не рідше, ніж кожні 6 тижнів (у залежності від інтенсивності росту).

Аби не нашкодити рослинам, варто потурбуватися про правильний вибір термінів проведення обрізки декоративних кущів. Однозначних рекомендацій у цьому питанні не існує – час залежить від кліматичної зони та погодних умов. Осінню всі роботи проводять після опадання листя.

Коли можна стригти живопліт

В основному, живопліт можна стригти з жовтня по лютий. Легка профілактична стрижка живоплоту дозволена цілий рік, якщо в ньому не гніздяться птахи.

Як стригти живопліт при формуванні крони

Щоби надати огорожі потрібної форми, необхідно регулярно обрізати гілки, що ростуть у «неправильному» напрямку. Операція стимулює приріст нових бічних пагонів. Так верхня частина рослини стає густішою, пише «Аптека садівника».

Першу обрізку виконують на наступний рік після посадки куща чи дерева у ґрунт. Необхідно вкоротити молоді гілки чагарника наполовину, а стовбур дерева зрізати до 15 сантиметрового пенька. Серед молодих відростків рекомендується відрізати слабкі та хворі гілки. Сильнорослі міцні пагони бажано обрізати на третину.

Тільки через 3-4 роки можна приступити до формування огорожі. Найпростіший спосіб: надіти зверху відповідний за формою каркас із металевого дроту і відрізати всі гілки , що стирчать. Ширина однорядного паркану зазвичай становить 40-80 см, залежно від різновиду вашоих рослин.

Хвойні огорожі відрізняються повільним зростанням. Стригти таку посадку рекомендується на наступний рік, акуратно видаляючи тільки слабкі гілки, а також ті, що стирчать. Верхівку вкорочують, коли вона виростає понад каркасом.