Осіннє рівнодення — це важливий астрономічний момент, який символізує перехід від літа до осені. У цей день тривалість дня й ночі стає майже однаковою, що здавна сприймалося людьми як особлива подія. Коли цей день настане у 2025 році, пише «24 Канал».

Щороку наприкінці вересня відбувається унікальне астрономічне явище – осіннє рівнодення. Саме цей момент символізує завершення теплого сезону та початок астрономічної осені. У 2025 році осіннє рівнодення припаде на 22 вересня, понеділок, а точний час настання – 21:19 за київським часом.

Рівнодення відбувається тоді, коли Сонце переходить небесний екватор, прямуючи з Північної півкулі в Південну. У цю мить день і ніч майже однакові за тривалістю, близько 12 годин кожен. Ця природна рівновага слугує важливою віхою в річному сонячному циклі й вважається початком осіннього періоду. Після 22 вересня тривалість світлового дня починає стрімко зменшуватися, поступаючись ночі.

З давніх часів рівнодення мало особливе значення для людей. Наші пращури сприймали його не просто як зміну пори року, а як важливу подію в природному та духовному житті. Це був період підбиття підсумків, вдячності за врожай та підготовки до зими.