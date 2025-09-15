Вересень – вдалий місяць для формувальної обрізки літніх квітучих кущів

Вересень – важливий період для садівників. Саме в цей час природа готується до зими, а правильно виконана обрізка допомагає рослинам зміцнитися, легше пережити холод і активніше розвиватися наступного сезону. «24 Канал» пише, які саме культури потребують вересневої обрізки та як її правильно провести.

Плодові дерева: санітарна обрізка для здоров’я

До початку перших заморозків слід приділити увагу яблуням, грушам, сливам та іншим плодовим деревам. З дерева потрібно видалити сухі, пошкоджені, хворі або трутневі гілки. Окрім цього, важливо прорідити загущені ділянки крони, щоб покращити провітрювання і доступ сонця.

Обрізка восени допомагає дереву краще сформуватися, зменшує ризик грибкових захворювань і підвищує врожайність наступного року.

Троянди: обрізка для рясного цвітіння

Кущі троянд у вересні потребують легкої обрізки. Основна мета – видалити зів’ялі квіти та слабкі пагони. Це дозволяє рослині не витрачати ресурси на відцвілі частини, а зосередитися на зміцненні нових гілок перед зимою.

Зріз варто робити над п’ятилистковою гілкою, залишаючи 1 см стебла над нею. Така обрізка стимулює утворення нових квіткових бруньок у майбутньому сезоні.

Гортензії: обережний підхід

Не всі гортензії потребують однакової обрізки. Якщо ваш кущ цвіте на нових пагонах (наприклад, гортензія волотиста або деревоподібна), зів’ялі суцвіття можна зрізати приблизно на третину висоти.

А от якщо квітки з’являються на торішніх пагонах (як у великолистих гортензій), радикальна обрізка може зашкодити, у такому випадку видаляйте лише відцвілі квіти і сухі гілки.

Декоративні кущі: час формувати красиву крону

Вересень – вдалий місяць для формувальної обрізки літніх квітучих кущів: спіреї, буддлеї, дейції. Після завершення цвітіння їх можна акуратно підстригти, щоб надати охайної форми і стимулювати ріст нових пагонів.

Своєчасне обрізання покращує декоративність кущів та попереджає загущення.

Багаторічні трави: підготовка до зими

Такі трави, як шавлія, розмарин, лаванда, верес і чебрець також потребують осінньої стрижки. Вкоротіть до третини довжини ті пагони, які виглядають ослабленими або надто витягнутими. Не торкайтеся дерев’янистої частини – це може сповільнити ріст або викликати загибель рослини.

Обрізка в цей період допоможе зберегти компактну форму кущиків і забезпечити їх краще відновлення навесні.