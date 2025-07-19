Краще уникати цього відтінку, оскільки він має тенденцію конфліктувати з багатьма поширеними відтінками цегли та каменю

Колір вхідних дверей має велике значення для загального вигляду будинку. Він може підкреслити стиль оселі або ж повністю його зіпсувати. House Digest розповідає, який колір дверей точно зіпсує вид вашого фасаду.

Більшість будинків облицьовані цеглою або каменем, але їхній екстер’єр можна покращити, використовуючи правильний колір для дверей. І одним з найризикованіших варіантів є помаранчевий. Краще уникати цього відтінку, оскільки він має тенденцію конфліктувати з багатьма поширеними відтінками цегли та каменю. Наприклад, червона цегла не дуже добре поєднується з помаранчевим через їх схожі теплі тони.

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Оскільки вхідні двері відіграють таку важливу роль у першому враженні вашого будинку на гостей, важливо вибрати колір, який не псує його привабливість. Теплі тони цегляних та кам’яних екстер’єрів добре поєднуються з чорним або навіть класичним червоним, тому ці два кольори є чудовими альтернативами. Якщо ви бажаєте додати сміливий яскравий колір, розгляньте баклажановий, фіолетовий або синій. Ці відтінки чудово поєднуються із традиційними відтінками цегли або каменю та додаватимуть цікавої родзинки.

Якщо екстер'єр вашого цегляного або кам'яного будинку має незвичний відтінок, найкращим підходом буде дослідити модні відтінки фарби для вхідних дверей, які доповнюють унікальний тон матеріалу. Також варто врахувати інші елементи зовнішнього дизайну, такі як дверна фурнітура та навіть колір даху. Це дозволить вам отримати гармонійний екстер'єр будинку.