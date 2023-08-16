Краще менше декору, але більш якісного

Ми багато говоримо про те, як зробити житло більш красивим, стильним, затишним. Іноді досить просто прибрати те, що псує його вигляд, і картинка вже змінюється в кращу сторону. Koval Studio Design розповідає, яких речей варто уникати в інтер’єрі, щоб він лишався гармонійним та привабливим.

Брак розеток. Неможливість підключити достатню кількість освітлювальних приладів та іншої техніки і розташувати їх у зручних зонах – це все наслідки того, що ви не надали значення розеткам, їхній кількості та розміщенню.

Провід й подовжувачі. Наслідок першого пункту. Ваш простір стає заповненим шнурами і кабелями, які тягнуться, немов удави, вздовж стін, плінтусів і взагалі з’являються в найнесподіваніших місцях.

Сантехнічний люк. Без нього не обійтися, але варто подбати про його вдале маскування.

Неохайні стики підлог і стін, переходи з одного в інше приміщення, стики декоративних панелей тощо. Їх безліч в приміщенні, і вони повинно бути акуратно і ретельно оброблені.

Масивні молдинги та «ліпнина» у великій кількості. Це здешевлює інтер’єр, роблячи його міщанським і несучасним.

Сушка для білизни. Жодної краси.

Невдалий декор. Краще менше, але якісніше.

Зайві поверхні. Добре, коли достатньо місця для зберігання і декорування приміщення, але велика кількість відкритих полиць буде зайвою, це піде на шкоду інтер’єру, і стане вашим головним болем.