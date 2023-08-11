Вітальні все ще потребують багато рішень для зберігання

На відміну від більш практичних приміщень, таких як кухні та ванні кімнати, де сховище є частиною самого оформлення кімнати, вітальні більше зосереджені на естетиці, ніж на практичності. І все ж вітальні все ще потребують багато рішень для зберігання, і вони повинні виглядати гарно. Яких застарілих та непрактичних рішень потрібно при цьому уникати, розповідає Homes & Gardens.

Великі шафи

За останні кілька років у вітальні стало популярно використовувати масивну шафу для маскування телевізора, що вважається кращою альтернативою консолі або кріпленню на стіні. Але насправді такі шафи додають тонну візуального та фізичного обсягу, водночас з точки зору сховище є непрактичними.

Замість шафи вибирайте комод, якщо ви хочете додати у свою вітальню більший предмет зберігання. Таким чином ви можете створити вітрини всередині шафи, а відкриті полиці зроблять її менш громіздким предметом меблів.

Контейнери та кошики

Теоретично кошики є чудовим рішенням для зберігання у вітальні, і був час, коли кошик або колекція кошиків була основним предметом для зайнятого сімейного житлового простору. Вони чудово виглядають, до них легко дістатися, і ви можете швидко кинути туди що завгодно. Але насправді так вони стають просто сміттєзвалищем.

Ключ до правильного зберігання в кошиках полягає в тому, щоб вибрати щось міцне, наприклад плетене, і додати кришку, щоб ви могли замаскувати предмети всередині та зберігати там лише те, що дійсно підходить. Купа відкритих контейнерів і кошиків виглядають гірше, ніж безлад.

Скляні стелажі

Стелажі для вітальні ідеально підходять для того, щоб надати вам простір для зберігання речей, а також додати трохи декору. Але не всі вони однаково функціональні. Скляні стелажі вже виходять з моди, крім того, вони постійно потребують прибирання від пилу. Часто занадто делікатні для зберігання книг, вони, як правило, містять лише декоративні предмети, що призводить до захаращення. Якщо у вас немає штатного прибиральника, обслуговувати їх може бути досить складно.

Замість цього вибирайте скляний консольний столик. Набагато більш актуальний, менш домінуючий елемент у кімнаті, і його легше захистити від пилу.

Тільки окремі меблі

Наповнення вітальні безліччю різноманітних окремих предметів меблів може зробити кімнату надто метушливою, а отже, застарілою. У найстильніших приміщеннях поєднується і те, і інше – є вбудовані конструкції, які максимізують простір і додають багато місця для зберігання, але є також один або два окремих місця для зберігання, які можуть додати інтересу та характеру.