ЖК Auroom Lviving

Під час купівлі квартири, де ви будете мешкати, не в останню чергу в голові зринають думки про ремонт і витрати на нього. На перший погляд здається, що зробити ремонт в квартирі, придбаній на вторинному ринку, буде простіше і швидше, не кажучи вже про економію коштів. Голі стіни і бетонна підлога квартири в новобудові можуть навіть лякати, адже людина без досвіду не уявляє в цих стінах затишного житла.

Розповідаємо, чому зробити ремонт квартири в новобудові, буде простіше і на чому тут можна зекономити значну частину бюджету.

Планування квартир

Кожен типовий будинок у Львові, збудований він 100 чи 20 років тому, має планування квартир, що у більшості випадків змінити не вдасться. Якщо ж у помешканні є стіни, що можна перенести чи прибрати, для цього доведеться отримати дозволи, що коштуватиме часу і нервів.

Натомість квартири у житлових комплексах від будівельної компанії Auroom представлені в широкому асортименті планувань і площ – ви можете обрати саме те, що пасує вашому стилю життя і вашим планам на майбутнє.

Наприклад, ЖК Auroom Lviving, що біля парку «700-річчя Львова», проектувався як житловий комплекс клубного формату, орієнтований, в першу чергу, на сім’ї, тому площа найменшої квартири тут – від 62 м2.

ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській

Окрім того, власники квартир у житлових комплексах від компанії Auroom можуть у проектному відділі компанії додатково замовити перепланування помешкання під свої потреби, адже усі проекти передбачають вільне і функціонально продумане планування. Отже, можна об’єднати кімнати, якщо ви хочете більше спільного простору, або кухню з кімнатою, перетворивши її на вітальню чи їдальню, зробити кабінет, якщо працюєте з дому, запланувати дитячу кімнату так, як буде зручно саме вам тощо.

Важливо і те, що планування квартир в ЖК Auroom відповідає сучасним вимогам, що стосуються корисної площі, розташування кімнат, наявності підсобних приміщень, оптимальних розмірів ванної кімнати і кухні тощо.

У ЖК Auroom Lviving, наприклад, буде 28 квартир. У деяких із них запроектовані багатофункціональні спальні із безпосередньо спальнею, гардеробною та окремою ванною кімнатою із входом лише з цієї спальні, що додає приватності, коли у вас є діти або ви любите приймати гостей.

У цьому житловому комплексі запроектовані 23 двокімнатні квартири – на дві спальні з кухнею-студією, і п’ять трикімнатних квартир – на три спальні з кухнею-вітальнею та двома окремими санвузлами.

Особливістю ЖК Auroom Lviving є також додатково встановлена між квартирними перегородками шумоізоляція, що забезпечить мешканцям максимальний спокій і комфорт. У компанії кажуть, що жодний інший девелопер у Львові не встановлює такої додаткової шумоізоляції.

Широкий асортимент квартир і в ЖК Auroom Lounge в Заозерному провулку, що в зеленому районі Під Голоском. А завдяки близькості до озера і лісу, помешкання тут ідеально підходить для тих, хто проводить багато часу вдома через дистанційну роботу, декрет тощо.

ЖК Auroom Lounge у Заозерному провулку

Також у новобудові ви маєте багато варіантів для вибору орієнтації вікон у вашому майбутньому помешканні. Отже, ви будете мати саме стільки сонця і затінку, скільки виберете самі.

Це ж стосується і кількості та площі балконів, лоджій чи терас. Наприклад, у ЖК Auroom Forest передбачені просторі балкони та лоджії, з яких відкриваються краєвиди Винниківського лісопарку. А з балконів ЖК Auroom Air відкриваються види Високого замку та всього міста.

Будинкові мережі та інфраструктура

Мережі будинків із вторинного ринку нерухомості часто зношені – навіть якщо попередні власники замінили всі комунікації у цій конкретній квартирі, це не виключає загальнобудинкових проблем з проводкою, вентиляцією, трубами тощо.

У будівництві житлових комплексів від будівельної компанії Auroom використовуються сертифіковані та сучасні будівельні матеріали і технології. Наприклад, компанія застосовує проникаючу гідроізоляцію – це нове віяння у будівельних технологіях, що кардинально відрізняється від технологій усіх попередніх поколінь. Також компанія використовує у своїх будинках сучасні покрівельні гідроізоляційні ПВХ мембрани Sika.

Нові труби дозволять вам нарешті відчути смак води, що у Львові є придатною навіть для пиття, адже подається з джерел. Також сучасні системи вентиляції в будинку позбавлять вас запахів із кухні сусідів, що не завжди можна гарантувати у старих будинках.

Не виключено, що у квартирі, придбаній на вторинному ринку, вам доведеться змінювати вікна, що може з’їсти значну частину бюджету і часу. А, наприклад, в ЖК Auroom Lounge одразу встановлюються сучасні та надійні вікна VEKA від німецького виробника. Вони вирізняються з-поміж інших на ринку тим, що виготовлені зі спеціального високоякісного пластику, що забезпечує надійну теплоізоляцію і легке користування упродовж тривалого часу. Окрім того, вони оснащені фурнітурними системами activPilot, що мають не лише унікальну протизламну систему, а й забезпечують захист від негоди.

ЖК Auroom Lounge у Заозерному провулку

Не варто нехтувати інфраструктурою біля будинку. Житлові комплекси Auroom проектуються зі зручними та безпечними дитячими майданчиками для найменших мешканців і спортивними майданчиками для всіх. Також у нових проектах передбачений оптоволоконний інтернет у квартирах і покриття Wi-Fi на всій території комплексу. Нові проекти компанії Auroom обладнані відеодомофонами із віддаленим доступом, що дозволяє керувати ними просто з мобільного телефону.

Кошторис і свобода

Під час розрахунку кошторису на ремонт в квартирі на вторинному ринку і в новобудові будуть свої відмінності. З одного боку, у новобудові вам доведеться зробити всі оздоблювальні роботи «з нуля». З іншого, тут не буде сюрпризів із виявленням проблем з електропроводкою чи іншими комунікаціями, заміна яких потребуватиме великих капіталовкладень. У новобудова проектанти і будівельники вже подбали про звукоізоляцію, комфорт і доступність.

Ще один важливий момент полягає у тому, що в новобудові ви можете одразу планувати ремонт під власні потреби та інтереси: вам не потрібно переносити розетки і виходи під освітлення, зміщувати труби, бо ви хочете іншу сантехніку. Також ви зекономите на демонтажі і подвійному вивезенні будівельних відходів. У вашій квартирі все буде передбачено виключно для вас - від планування до особливостей освітлення.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00