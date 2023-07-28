ЖК Auroom Forest

Все частіше під час вибору квартири ми віддаємо перевагу помешканням у новобудовах. Вони сучасні, якісні, переважно мають зручне планування, більшу площу, ніж квартири «старого зразка», та забезпечені необхідною інфраструктурою.

Часто також йдеться про сучасні технології будівництва та відповідність новобудов європейським стандартам. Які це технології та стандарти, розповідаємо на прикладі житлових комплексів від будівельної компанії Auroom. Деталі – мають значення.

Вікна на захисті домашнього затишку

Панорамні вікна у житлових комплексах приваблюють тим, що пропускають багато світла в квартиру і відкривають чудові краєвиди на місто чи зелень. Та в декого можуть виникати сумніви у їхній надійності та здатності утримувати тепло у помешканні.

Хвилювання зайві, адже, наприклад, у ЖК Auroom Lounge встановлюються сучасні та надійні вікна VEKA від німецького виробника. Вони вирізняються з-поміж інших на ринку тим, що виготовлені зі спеціального високоякісного пластику. Це забезпечує надійну теплоізоляцію і легке користування упродовж тривалого часу.

ЖК Auroom Lounge у Заозерному провулку в районі Під Голосоко

Окрім того, у ЖК Auroom Lounge на вікна встановлюються фурнітурні системи activPilot – також від німецького виробника. Ця фурнітура має не лише унікальну протизламну систему, а й забезпечує захист від негоди (що вкрай актуально під час львівських буревіїв).

Надійний захист даху

Ви мрієте про квартиру на верхньому поверсі, щоб споглядати пробудження міста чи його нічні вогні, але знайомі налякали вас історіями про дах, що тече, і постійні проблеми, викликані цим?

Будівельна компанія Auroom використовує у своїх будинках сучасні покрівельні гідроізоляційні ПВХ мембрани Sika. Неармована ПВХ мембрана, на відміну від багатьох інших покрівельних матеріалів, що використовуються в сучасному будівництві, має низку переваг:

Виняткова стійкість до різних погодних умов, включно з незмінними потоками ультрафіолетового випромінювання; це – одна з ключових особливостей мембрани цієї модифікації;

Може використовуватись як на рівних, так і на деформованих поверхнях, оскільки матеріал має високу здатність до деформації;

Еластична та міцна, тому буде надійно служити мешканцям упродовж багатьох років;

Мало важить, тож навантаження на будівлю зводиться до мінімуму.

Коли будинок дихає

Гідроізоляція в будинку покликана захищати його від надмірної вологи (що актуально у Львові в усі сезони), аби вберегти несучі конструкції, стінові покриття і фундамент від руйнування і корозії.

Компанія Auroom застосовує у будівництві проникаючу гідроізоляцію – це нове віяння у будівельних технологіях, що кардинально відрізняється від технологій усіх попередніх поколінь.

Як це працює? Під час нанесення порошкоподібної субстанції на вологу поверхню елементів конструкцій будівлі, що мають бути захищені від води, утворюються дрібні кристали. Така проникаюча гідроізоляція запобігає потраплянню води в мікропори матеріалу, але водночас дозволяє йому «дихати» – пропускає повітря, видаляючи надлишки вологи.

Завжди з енергією

Одним з викликів нашого часу стало безперебійне забезпечення помешкань електроенергією. Будівельна компанія Auroom подбала про це і розробила технологію резервного живлення Auroom Energy, що використовується в будівництві житлових комплексів Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 та Auroom Air на вул. Топольній, 4.

ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32

У цих комплексах компанія забезпечила резервне живлення потужністю до 2.5 кВт на квартиру. Це означає, що незалежно від ситуації з енергозабезпеченням у місті, квартири та зони спільного користування будуть забезпечені, по-перше, освітленням, а, по-друге, потужності буде достатньо щоб задовольнити базові потреби. Отже, більше ніяких блукань з ліхтариком темними коридорами, небезпечних свічок та засилля павербанків, зарядних пристроїв і батарейок.

Окрім того, компанія Auroom у своїх будинках встановлює у місцях загального користування датчики руху для світла, щоб мінімізувати витрати електроенергії.

Рух без проблем

Ліфт – важлива артерія в будинку, особливо для мешканців з дітьми та людей похилого віку. Будівельна компанія Auroom використовує у своїх проектах сучасні ліфти, які мають підвищену ефективність. Вони безпечні, зручні для мешканців та мають елегантний дизайн.

Ці двосторонні ліфти, що опускаються з житлового будинку до вбудованого підземного паркінгу під ним, замовляються лише у перевірених та надійних виробників і можуть гарантувати плавне та безпечне пересування між поверхами.

Відпочинок для дітей і дорослих

Житлові комплекси компанії Auroom мають дитячі і спортивні майданчики. Оскільки компанія дотримується європейських стандартів будівництва, то встановлює майданчики від європейських виробників, що є безпечними, надійними, функціональними та зовнішньо привабливими.

Наприклад, у ЖК Auroom Forest будуть встановлені майданчики від виробника Buglo, що мають сертифікат відповідності нормам безпеки, прогресивний дизайн і виготовлені з високоякісних матеріалів.

А в ЖК Auroom Solar будуть дитячі і спортивні майданчики марки Vinci, що мають низку міжнародних сертифікатів якості, надзвичайно привабливі за дизайном і реалізуються у 52-х країнах світу.

Турбота про безпеку

Безпека і доступ до інформації у сучасному світі виходять на перший план. Саме тому компанія Auroom встановлює у своїх комплексах системи відеоспостереження та IP-домофони. Це дозволяє мешканцям почуватися вдома захищено і спокійно.

Окрім того, на території житлових комплексів Auroom прокладається оптоволоконний інтернет-кабель – усі мешканці будинку мають можливість безперебійного доступу до інтернету завдяки сучасним технологіям зв’язку.

ЖК Auroom Lviving на вул. Замарстинівській

Більше естетики

Якість, безпека і комфорт – це ще не все, що характеризує житлові комплекси компанії Auroom. Естетичний вигляд ззовні і всередині – їхня невід’ємна частина, покликана покращувати настрій і почуватися добре ще з порогу вашого будинку.

Усі житлові комплекси компанії Auroom мають сучасний архітектурний дизайн та дизайнерські холи, що будуть оздоблені творами сучасного мистецтва. Адже проекти будівельної компанії Auroom – створені для життя та насолоди ним.

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Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00