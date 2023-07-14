Коли магазини, перукарні, спортзали, аптеки та кав'ярні знаходяться всередині житлового комплексу, це важливо не лише з точки зору зручності, але й економії часу

Сучасне суспільство вимагає від нас багато часу та енергії. Ми постійно поспішаємо, намагаючись встигнути виконати безліч справ у своєму щоденному розкладі. Особливо актуальним це стало під час періоду пандемії та війни в Україні, коли велика кількість людей змушені більшість часу проводити вдома.

Багато людей в наш час перейшли на режим роботи з дому. Це означає, що вони проводять більше часу в своїх оселях, працюючи, займаючись домашніми справами та вихованням дітей. В таких умовах мінімізація часу, витраченого на здійснення повсякденних покупок та отримання послуг, є дуже важливою.

В такі часи наявність комерційної нерухомості у житлових будинках стає надзвичайно цінною. Сучасні житлові комплекси стають все більш функціональними, надаючи мешканцям не тільки комфортабельні оселі, але й доступ до різноманітних послуг та інфраструктури.

Коли магазини, перукарні, спортзали, аптеки та кав'ярні знаходяться всередині житлового комплексу, це важливо не лише з точки зору зручності, але й економії часу.

Піша доступність до необхідних послуг:

Сучасний забудовник усвідомлює важливість створення зручного середовища для мешканців, тому вже на етапі проектування розглядає можливість розташування магазинів, перукарень, спортзалів, аптек та кав'ярень всередині житлового комплексу. Це дозволяє мешканцям здійснювати покупки, відвідувати фітнес-центри, отримувати медичну допомогу та насолоджуватися чашкою кави без необхідності довгих дорожніх прогулянок або поїздок на транспорті. Все, що потрібно, знаходиться в безпосередній близькості, що значно полегшує повсякденне життя мешканців.

Різноманітність та зручність вибору:

Комерційна нерухомість у житлових районах не лише забезпечує доступ до основних послуг, але й пропонує різноманіття вибору. Наявність різних магазинів, кафе, ресторанів та інших закладів дає можливість мешканцям обирати залежно від своїх особистих вподобань та потреб. Крім того, комерційна нерухомість допомагає створити місце для зустрічей та соціалізації, де мешканці можуть зустрічатися з друзями, родиною та сусідами, насолоджуючись приємною атмосферою.

Створення гармонійного середовища:

Комерційна нерухомість є не лише можливістю отримувати зручні послуги, але й важливим елементом формування гармонійного середовища для мешканців. Наявність магазинів здорового харчування, екологічно чистих продуктів та відповідних сертифікацій сприяє збереженню здоров'я та покращенню якості життя. Крім того, наявність спортивних клубів та інших спортивних закладів спонукає мешканців до активного та здорового способу життя.

Розповідаємо на прикладі житлових комплексів львівської будівельної компанії Auroom, які вигоди і бонуси отримують мешканці таких ЖК.

Продуктовий, косметолог чи ветлікар? Кого обрати?

Більшість з нас звикли планувати свої дні, сподіваючись, що наступний буде трохи більш вільним. Але наша щоденна рутина часто виходить з-під контролю, коли трапляються непередбачувані події. У такі моменти ми стикаємося з вибором: відмінити масаж, щоб відвести улюбленця до ветеринара, поїхати в магазин за продуктами, що закінчилися, або відвезти одяг до хімчистки, попросити когось взяти дитину на гурток, щоб ми могли сходити в магазин для дому.

Сучасні багатофункціональні житлові комплекси можуть звільнити вас від цих проблем і виборів.

Наприклад, в ЖК Auroom Forest у Винниках є будинок, де буде розташований торговий центр з магазинами, аптеками, салонами краси та кав'ярнями. А поруч є продуктовий ринок для любителів фермерських і домашніх продуктів. Вам не доведеться їхати далеко, щоб поповнити запаси. Цей час можна витратити на себе, родину або на інші важливі справи, які відкладалися.

Auroom Forest

Отже, незалежно від того, чи ви шукаєте продукти, косметолога або ветеринара, багатофункціональні житлові комплекси вирішують ваші проблеми і роблять життя цікавішим та зручнішим.

Без стресу для дитини

Будівельна компанія Auroom піклується і про те, аби в межах їхніх комплексів або неподалік були дитячі садки і школи. Чому це важливо? Будь-яка дитина буде вдячна вам за те, що може довше поспати зранку, а вам не доведеться просити її пришвидшитись зі сніданком, аби встигнути на навчання, адже до садочка чи школи – пару хвилин. Хіба може бути зранку щось краще, ніж без поспіху відвести дитину в освітній заклад і мати час на себе і свої плани?

В одному з ключових проектів компанії Auroom Air на вул. Топольній, 4, будують 4-поверховий міжшкільний ресурсний центр на базі ліцею №81.

«Це вбудовано-прибудований 4-поверховий блок з відокремленими входами та власним ліфтом загальною площею понад 3 тисячі м². У центрі запроектовано великі світлі класи для максимального комфорту учнів, зали багатофункціонального призначення, буфет, приміщення для вчителів та персоналу. Також передбачається індивідуальне опалення та система вентиляції. Центр буде пристосований для інклюзивного навчання», – розповідають у компанії.

В ЖК Auroom Solar на вул. Соняшниковій, 32 буде приватний центр дитячого дозвілля, що працюватиме за принципом дитячого садка неповного дня.

«Центр дитячого дозвілля – це підготовка до школи, заняття з репетитором, вивчення англійської мови, заняття з вокалу, танців, театрального мистецтва, проведення гуртків, майстер-класів», – розповідають у будівельній компанії Auroom.

А на вул. Пимоненка, 5, де компанія завершує будівництво ЖК Auroom Sunrise 2, в комплексі розмістять приватний дитячий садок. Ще один приватний дитсадок площею в тисячу квадратних метрів, що розрахований на чотири групи дітей, буде в ЖК Auroom Spark в районі Нового Львова.

Auroom Spark

Коли сімейний лікар завжди поряд

Чи доводилося вам хворими їхати до лікаря, який приймає в іншому районі міста? Така ситуація – неприємна і стресова для ослабленого організму. Також, імовірно, у цьому випадку доведеться просити про допомогу когось із рідних. Або не йти до лікаря і лікуватися самостійно.

Будівельна компанія Auroom орієнтується на реальне життя, тому у своїх проектах враховує наявність медичної інфраструктури.

Так, у ЖК Auroom Solar на Сихові у 7-поверховій секції відкриють амбулаторію сімейної медицини. Біля ЖК Auroom Lviving у пішій доступності також є амбулаторії та поліклініка, як і біля ЖК Auroom Spark на вул. Навроцького і ЖК Auroom Air на вул. Топольній, 4.

Auroom Lviving

Почуватися вільно

Життя в комплексах, зведених за концепцією «місто в місті», дозволяє мешканцям отримати більшість послуг поблизу дому. Це вивільняє більше часу на себе, на рідних, на відпочинок з друзями, на хобі тощо. Чудово, коли і місця для дозвілля розташовані поряд з будинком, як передбачено у багатьох ЖК від компанії Auroom.

Окрім того, ви зменшуєте користування автомобілем, а це впливає на екологічну ситуацію і мобільність в місті. Також ви ближче знайомитесь із сусідами, а хороші соціальні зв’язки, як стверджують науковці, покращують наш емоційний стан.

Життя в ЖК з передбаченими комерційними приміщеннями дозволяє мешканцям комплексу ходити на роботу в офіси, що розташовані безпосередньо в їхньому кварталі, дітям – перебувати на безпечних дитячих майданчиках, ходити в дитсадок і школу неподалік від дому. Мешканці такого кварталу можуть отримувати базові послуги у своєму районі і бути вільними від тиску часу.

***

Компанія Auroom вже 7 років зводить стильне, сучасне, надійне та комфортне житло у Львові і збудувала понад 65 тис. м2.

У житлових комплексах Auroom використовуються сучасні технології будівництва і високоякісні матеріали.

Портфоліо забудовника містить 10 продуманих до дрібниць проектів, серед яких кожен може обрати для себе помешкання своєї мрії із урахуванням індивідуальних потреб та впевненістю у тому, що в кожному будинку Auroom подбали про ваше майбутнє.

Центри продажу компанії Auroom розташовані за адресами:

м.Львів, вул. Пимоненка, 7 (Головний)

м.Львів, вул. Під Голоском, 24 (біля НП №84)

м.Львів, вул. Соняшникова, 32

м.Винники, вул. Лісна

Телефон: +38 (067) 131 77 00