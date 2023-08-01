Прохолодні сірі стіни викликають дискомфорт

Будьмо чесними: не кожна тенденція в дизайні інтер’єрів варта того, щоб слідувати їй. Деякі речі є просто жартами, несмаком чи відголосками минулого. Architectural Digest розповідає, які тренди бісять дизайнерів та чим їх замінити.

Сірі стіни

Прохолодні сірі стіни викликають дискомфорт. Хоча є правильне місце та час для використання цього кольору, вибір чорного та білого для додання контрасту, зберігаючи монохроматичний вигляд є набагато більш позачасовим підходом. Особливо, коли весь дім наповнений відтінками одного кольору, це досить швидко набридає. Проте не всі сірі відтінки однакові: дизайнери радять, якщо і вибирати сірий, то більш теплий.

Відсутність індивідуальності

Дизайнери переконані, що будинки повинні відображати особистий стиль. Їхня рекомендація полягає в тому, щоб сприймати індивідуальність, а не перетворювати простір на виставковий зал. Хоча мінімалізм може бути красивим, простір без індивідуальності може здатися стерильним і нерухомим.

Велике тисячоліття

Грандіозний тисячолітній дизайн, який зазвичай передбачає інтенсивне використання квіткових візерунків, ситцю, пастелі та антикваріату, сходить нанівець. Проте варто використовувати в дизайні поодинокі речі, які вам залишилися від бабусь та дідусів, а також дозовано оздоблення, квітчасті тканини та ситець.

Використання тільки нових матеріалів

З огляду на те, що екологія є головною нагальною проблемою, багато дизайнерів намагаються працювати, відмовившись від відходів, які є надто поширеними в промисловості. Екологічність означає різні речі для різних людей, але покупка вживаного або переробленого є одним із простих способів досягти цього вдома.

Екологічний дизайн передбачає врахування всіх аспектів кімнати, від використання якісних вінтажних предметів до вибору екологічно чистих настінних і підлогових покриттів. Цей підхід не тільки демонструє екологічну обізнаність, але й додає кімнаті характеру та відчуття історії.