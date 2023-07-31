Uарячіші, яскравіші відтінки, такі як рожевий, червоний, жовтий і помаранчевий, швидше за все, будуть занадто інтенсивними в маленькій спальні

Маленькі спальні буває так складно прикрасити, і в цьому є багато правил. Багато з них стосуються кольору, і це має сенс, адже колір, мабуть, є найважливішим дизайнерським рішенням, яке ви приймаєте під час декорування кімнати, і він може змінити або порушити простір. Homes & Gardens спільно з експертами розповідає, які кольори не варто обирати для маленької спальні.

Яскраво-білий

Уникати білого? У маленькій спальні? Але білий колір призначений для використання в крихітних просторах, чи не так? Насправді у своїй найчистішій, найяскравішій формі білий може бути суворим кольором і зробити невеликий простір лікарняним. Якщо вам все ж подобається білий колір, обирайте більш теплі та м’які відтінки, поєднуйте їх з іншими теплими нейтральними кольорами, оскільки яскраво-білий зробить кімнату квадратною з дуже помітними кутами.

Яскраво-червоний

Червоний часто згадується, коли ми розмовляємо з експертами про «кольори, яких слід уникати». З ним не найлегше працювати, оскільки в будь-якій формі він сміливий і яскравий. У маленькій спальні існує ризик того, що червоний повністю переповнить кімнату, створивши відчуття клаустрофобії та інтенсивності. Це далеко від безтурботної та заспокійливої ​​атмосфери, яку ви хочете мати в спальні. Серед заспокійливих і зігріваючих відтінків глибокий бордовий або насичений ягідний найкраще підходять для створення заспокійливого ефекту.

Яскраво-жовтий

Яскраво-жовтий та помаранчевий забирають енергію та з часом напружують зір, що з часом провокує стрес та втому. Крім того, ці кольори, як правило, важче поєднувати з іншими тонами деревини. Можна використати дрібні вкраплення цих відтінків, але повністю розфарбовувати стіни в них не варто. Жовтий колір може спрацювати в маленькій спальні, якщо використовувати більш приглушений, гірчично-жовтий.

Яскраво-рожевий

Уже можна помітити, що більшість кольорів, які не підходять для маленьких спалень, є яскравими відтінками з теплішої сторони колірного кола. Блакитний і зелений, як відомо, є ідеальними кольорами для спальні, вони є найкращими кольорами для сну та завжди створюють заспокійливий простір. Але гарячіші, яскравіші відтінки, такі як рожевий, червоний, жовтий і помаранчевий, швидше за все, будуть занадто інтенсивними в маленькій спальні. Це енергійні та стимулюючі відтінки, які можуть створити сенсорне перевантаження в маленькому просторі і не допоможуть розслабитися.

Справжній чорний

Чорний у його найтемнішому, найсправжнішому вигляді – це колір, якого слід уникати в будь-якій спальні. Навіть якщо ви хочете обрати темніші відтінки в маленькій спальні, ви ніколи не захочете, щоб простір був схожим на печеру. Уникайте чорного, який не має відтінків будь-якого іншого кольору, натомість зверніть увагу на синьо-чорний, темно-сірий, вугільно-сірий або для більш теплого вигляду – насичений і похмурий коричневий.