Спокійний темно-синій, який використовувався в декоруванні протягом століть, незмінно популярний

Підібрати правильний колір спальні може бути складною справою. Коли доходить до цього, потрібно багато чого враховувати – розмір і форму простору, доступне природне освітлення, його напрямок, для кого воно призначене тощо. Homes & Gardens пропонує 7 кольорів, які, на думку експертів-дизайнерів, лишатимуться в тренді в наступному році.

Блідо-зелений

Класичний, заспокійливий і синонім природи – це відтінок, який зберігає мир. Блідо-зелений, нерозривно пов’язаний із довговічною красою природи, є позачасовим і універсальним відтінком. Він допомагає нашому емоційному благополуччю, маючи заспокійливу, не загрозливу енергію, завдяки чому ми почуваємось у безпеці та спокої.

Нові нейтральні відтінки

Оздоблення за допомогою нових нейтральних кольорів, натхненних кольорами світу природи, додає інтер’єру ніжний і заспокійливий відтінок, який можна наповнювати текстурами та тонами, щоб змінювати пори року. Такі кольори мають заспокійливий вплив, викликаючи таку ж реакцію, як і споглядання красивої країни чи морського пейзажу. Крім того, м’яка кремова палітра додає тепла та елегантності сучасній спальні.

Зелена шавлія

Останні тенденції спалень ставлять комфорт і спокій в основу наших планів оздоблення, тому не дивно, що цей колір є в списку. Підбадьорливий і спокійний, цей завдяки своєму трав’яному походженню має заспокійливі властивості, що робить його ідеальним вибором для спокійної спальні. Спальні створені для відпочинку, тому вибір правильних кольорів для стін і текстилю може стати ключем до спокійного переходу від неспання до сну.

Темно-синій

Спокійний темно-синій, який використовувався в декоруванні протягом століть, незмінно популярний, оскільки гармоніює з багатьма відтінками. Натхненний глибокими океанами та нічним небом, це водночас життєрадісний відтінок, здатний покращити наше відчуття благополуччя. Глибина пігменту темно-синього кольору означає, що він пропонує емоційний зміст, який може бути таким же підбадьорливим або заспокійливим, як і будь-який зелений колір, особливо якщо ви оформляєте спальню від підлоги до стелі в цьому відтінку.

Червоний

Включення червоного до цього списку може викликати шок, але червоний нескінченно підвищує настрій і сподобається тим, хто рано встає. Червоний колір може трансформувати інтер’єр, додаючи вишуканої веселої естетики, яка є одночасно впевненою та грайливою. У помірних кількостях основні червоні кольори добре підходять для дитячих кімнат, тоді як більш складні, темніші червоні створюють приємні фони для великих спалень.

Темно-зелений

Велич стародавніх лісів здавна надихала дизайнерів інтер'єру, адже насичена, оксамитова зелень створює в домівках живий зв’язок із природою. Зелені спальні заспокоюють нас на дуже примітивному рівні. Ми знаємо, що можемо знайти їжу та воду, а це означає, що зеленість означає життя. Використання темно-зелених кольорів у нашому домі приносить відчуття заспокоєння та спокою. Однак оточення себе надлишком зеленого або неправильного відтінку може призвести до відчуття застою та млявості.

Жовтий

Як один з найбільш підбадьорливих кольорів спальні, не дивно, що він переживає ренесанс. Жовтий колір покращує настрій, приносить енергію, впевненість і оптимізм у маленьку або темну спальню. Від гарної примули до пікантного лимона, жовтий приносить тепло та сонячне світло на кожну поверхню, до якої він торкається.