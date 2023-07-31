Замок XVII століття тривалий час був занедбаним і в останні роки перебуває в аварійному стані

Господарський суд Львівської області розірвав договір про концесію замку XVII століття в Старому Селі та повернув його у державну власність. Із 2010 року концесіонер так і не вивів його з аварійного стану та не платив концесійні внески.

Замок у Старому Селі – п’ятикутний оборонний замок князів Острозьких, збудований у 1584-1589 роках на місці дерев’яного замку 1448 року. Будівлю кілька разів перебудовували, остаточного вигляду замок набув у XVII столітті. Оборонна споруда мала шість веж, три з яких вціліли донині, висотою 14-16 м. На території була каплиця і триповерховий палац, а також господарський будинок. В одній із веж розмістили арсенал. Владислав Домінік Заславський-Острозький перебудував замок і увічнив на його фасаді своє ім’я. Наступні власники замку зробили у ньому броварню, що спровокувало руйнацію. Територія замку охоплює понад 2 га, тому він вважається найбільшим за площею на Львівщині. Замок є пам’яткою архітектури національного значення.

Тривалий час замок був занедбаним, а до 2010 року став аварійним. Тоді Львівська ОДА вирішила передати його в концесію на 49 років приватній компанії «Кріс». За договором до 2012 року пам’ятку мали вивести з аварійного стану, до 2013 року – відновити одну з веж, а до 2015 року – ввести в експлуатацію як туристично-відпочинковий центр.

«Ми б хотіли, щоб там з’явився готель, також тут ми плануємо проводити мистецькі фестивалі. На території замку є капличка, яку треба відродити. Найважливіше – це збереження об’єкту культурної спадщини, використання його у суспільних потребах», – розповідав тоді гендиректор ТОВ «Кріс» Михайло Риба.

Втім роботи так і не почали, і наприкінці 2022 року прокуратура звернулась до суду, аби скасувати договір про концесію. Прокурори стверджують, що за час підписання договору про концесію стан будівлі значно погіршився, а концесіонер не уклав охоронний договір, договір оренди землі, договір страхування концесії та не сплачував концесійні платежі.

Справу розглядав Господарський суд Львівщини. 18 липня суддя Василь Трускавецький позов прокуратури задовольнив, скасував договір про концесію та повернув замок у державну власність. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.