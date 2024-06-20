Немає жорстких правил щодо дофамінового декору

Новий тренд, який все більше поширюється, – дофаміновий дизайн, який додають в інтер’єр заради покращення настрою. Які деталі додати у свій інтер’єр, щоб він викликав позитивні емоційні, розповідає «Зелена садиба».

Основи дофамінового декору

Немає жорстких правил щодо дофамінового декору, але є деякі загальні рекомендації:

обирайте колірну гамму, яка приносить вам задоволення;

однією з переваг дофамінового декору є те, що він дозволяє експериментувати з яскравішими кольорами у вашому домі;

сміливо комбінуйте візерунки;

експериментуйте і знаходьте несподівані поєднання. Щоб уникнути хаотичності, прикладайте візерунки один до одного, до вашого інтер’єру і перевіряйте;

максимально додавайте частину своєї індивідуальності;

пам’ятайте, що це ваш простір. Якщо у вас є хобі – покажіть це в інтер’єрі;

будьте відкриті до вінтажних речей та DIY-проєктів;

дофаміновий декор любить унікальні речі, тому шукайте саме «свої», створюйте та перероблюйте своїми руками;

комфортні текстури;

додавайте не тільки візуальні рішення, а й типи матеріалів, які вам приємні на дотик.

Способи втілення дофамінового декору

Пофарбуйте стіни або акцентну стіну в яскравий колір. Виберіть різнобарвні шпалери. Додайте барвисті декоративні подушки та ковдри. Наповніть свій простір рослинами та квітами. Найкраще місце для дофамінового декору – відкриті стелажі та полиці. Продемонструйте там свої унікальні знахідки, улюблені предмети та пам’ятні речі, які можуть підняти вам настрій. Створіть власну галерею на стіні. Яскраве мистецтво, фрази, що вас мотивують, неонові вивіски та ваші фотошедеври з подорожей – чудові варіанти. Додавайте незвичайні меблі та декор. Чим вигадливіше, тим краще. Такі речі зроблять простір веселішим.

Прихильники дофамінового декору, як правило, уникають концепції консервативного або мінімалістичного дизайну, натомість віддають перевагу більш максималістській естетиці.

Дофаміновий декор можна додавати порційно і на «нейтральну базу», не змінюючи все навколо. До прикладу, коли ви купуєте побутові речі: кухонні рушники, вази, тарілки, то можна застосувати принципи дофамінового декору і замість «безпечного» сірого обрати сміливіше рішення, яке буде викликати у вас позитивні емоції.