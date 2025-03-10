Як створити інтер'єр своєї мрії

Кожна людина прагне, аби її дім був особливим місцем, де можна зануритися у затишок, розслабитися і забути про всі проблеми. Тому так важливо правильно спланувати інтер’єр в оселі, пише Homes and Gardens.

Звісно, кожен із нас має свої індивідуальні смаки, які відображаються також і в облаштуванні житла. Британський дизайнер інтер’єрів Джейк Арнольд дав 4 професійні поради, які допоможуть створити дім своєї мрії.

1. Варто віддавати перевагу м’якому освітленню

Освітлення є ключовою частиною інтер’єру, адже воно впливає не лише на загальний вигляд дому, але й на настрій власників. Джейк Арнольд зазначає, що у своїй практиці рідко обирає вбудоване освітлення.

Натомість гарною ідеєю стане багатошарове освітлення – різноманітні люстри, підвіски та бра. Завдяки їм можна додатково прикрасити та підсвітити стіни.

Багатошарове освітлення додає оселі затишку / Shutterstock

Також у своїх проєктах дизайнер віддає перевагу вінтажним світильникам. Вони часто виготовлені в унікальному стилі й чудово доповнюють інтер’єр. Окрім того, такі світильники дають м’якше і тепліше світло, що робить кімнату ще затишнішою.

Всі переваги сучасного житла можна знайти у ЖК Mill Town від компанії «Інтергал-Буд». Це комплекс бізнес-класу, що складається з трьох житлових та трьох комерційних корпусів у самому серці Львова. Поєднання надійності, комфорту та естетики, щоб реалізовувати будь-які робочі та особисті задуми.

2. Різкі контрасти – невдала ідея

Звісно, вибір колірної гами – дуже індивідуальне питання. Усе залежить від уподобань людини, а також від розташування будинку, навколишнього ландшафту та освітлення. Однак щоб створити по-справжньому комфортний інтер’єр, британський дизайнер радить уникати різких контрастів.

Найкраще заповнювати простір відтінками, які не будуть надто виділятися, а створюватимуть м’який багатошаровий вигляд. Тож варто обирати нейтральні тони, які вам подобаються.

Якщо власник хоче наповнити дім теплом і затишком, у цьому допоможуть деревина, м’яка постільна білизна та речі з вовни. А якщо це будуть ще й вінтажні предмети, які мають свою історію, це надасть помешканню особливого шарму.

Нейтральні спокійні тони – завжди гарне рішення / Unsplash

3. При виборі меблів комфорт слід ставити на перше місце

Вибір меблів – одне із найважливіших питань при облаштуванні оселі.

«Комфорт тут є ключовим: немає нічого гіршого, ніж сидіти на занадто твердому дивані – це створює відчуття, що ти не живеш у цьому домі», – наголошує Джейк Арнольд.

Дизайнеру подобаються вінтажні речі, але насамперед при пошуку меблів він радить дотримуватися балансу і зупинятися на тих варіантах, які будуть не лише гарними, але й зручними.

Меблі мають бути не лише гарними, а й зручними / Фото Unsplash

Також важливо подбати про те, аби у домі було достатньо місця для зберігання речей. Це допоможе уникнути зайвого нагромадження предметів на відкритих поверхнях.

4. Інтер’єр має бути цілісним

Кожна деталь в інтер’єрі має значення. Однак не менш важливо, аби елементи поєднувалися між собою, створюючи гармонійну картину.

Слід зберегти відчуття цілісності у всьому домі: інтер’єр має наче «перетікати» з кімнати в кімнату. Але якщо хтось подумав, що всі приміщення мають бути однаковими, це зовсім не так. Достатньо лише повторювати окремі деталі, наприклад, кольори або текстури, як-от дерево.

Важливо зберегти цілісність інтер'єру в усій квартирі / Фото Unsplash

І насамкінець важливо пам’ятати, що в оселі все має відповідати вашому стилю та смаку. Сліпо копіювати чужий інтер’єр – це вкрай невдале рішення. Обирайте для свого дому не ті речі, які зараз у тренді, а ті, які вам справді подобаються і тішитимуть щодня.