Темне дерево щораз більше зустрічається у скандинавському стилі

Скандинавський стиль увійшов у наші інтер'єри дуже давно. Багато років він був дуже модним – до елегантної простоти в інтер’єрі прагнуло чимало власників нерухомості, особливо, якщо мова йде про новобудови. Скандинавський декор черпає натхнення в природі, у простоті життя. Під час оформлення інтер'єрів тут часто обирають натуральні матеріали, зокрема дерево. Скандинавські меблі зазвичай виготовляють зі світлого, натурального дерева.

Фото Instagram/being.designs

Охоче використовуються такі породи, як сосна, ялина або бук. Інтер'єри, облаштовані таким чином, супроводжували нас протягом останнього десятиліття, і, схоже, роки їхньої слави добігають кінця. Сьогодні світлі породи дерева, чи то на підлозі, чи то на кухні, чи то на меблях, все частіше замінюються набагато темнішими відтінками. Скандинавська простота поступається місцем елегантності та глибині в інтер'єрах.

Зараз ми переходимо від світлих дощок до темніших порід деревини. Завдяки цьому деревина виглядає набагато елегантніше і благородніше. Хоча не можна сказати, що сосна, наприклад, повністю зникне з наших інтер'єрів, але її найкращі роки вже позаду.

Фото Instagram/Wood Floor Warehouse

Настав час горіха, дуба та багатьох екзотичних порід, які не тільки мають чудові властивості, наприклад, високу зносостійкість, але й виглядають дуже елегантно. Темні відтінки дерева з'являються як на підлозі, так і в якості облицювання стін, на меблях, вбудованих або корпусних меблях і дрібних елементах. Вони добре поєднуються з каменем, модними зараз земляними кольорами і наймоднішим відтінком мокко мус у 2025 році.