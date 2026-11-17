Борошно використовують не як мийний засіб, а як легкий полірувальний порошок

На кухонній раковині з нержавіючої сталі з часом з’являються плями від води, наліт та сліди жиру. Навіть після звичайного миття поверхня не завжди стає чистою. Проте повернути їй чистоту можна за допомогою несподіваного продукту, який є майже на кожній кухні, – звичайного борошна. Видання Pysznosci розповідає, як працює цей незвичний спосіб.

Як відполірувати мийку з нержавіючої сталі борошном?

Борошно використовують не як мийний засіб, а як легкий полірувальний порошок. Воно допомагає прибрати залишки забруднень у важкодоступних місцях та щілинах.

Як очистити раковину:

Спочатку змийте з поверхні бруд, а потім витріть мийку насухо.

Потім посипте поверхню борошном. Достатньо однієї столової ложки.

Візьміть ганчірку та почніть полірувати метал.

Після ретельного полірування видаліть залишки борошна паперовим рушником.