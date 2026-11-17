Навіщо натирати раковину з нержавійки борошном: незвичний спосіб повернути блиск
Борошно використовують не як мийний засіб, а як легкий полірувальний порошок
На кухонній раковині з нержавіючої сталі з часом з’являються плями від води, наліт та сліди жиру. Навіть після звичайного миття поверхня не завжди стає чистою. Проте повернути їй чистоту можна за допомогою несподіваного продукту, який є майже на кожній кухні, – звичайного борошна. Видання Pysznosci розповідає, як працює цей незвичний спосіб.
Як відполірувати мийку з нержавіючої сталі борошном?
Борошно використовують не як мийний засіб, а як легкий полірувальний порошок. Воно допомагає прибрати залишки забруднень у важкодоступних місцях та щілинах.
Як очистити раковину:
- Спочатку змийте з поверхні бруд, а потім витріть мийку насухо.
- Потім посипте поверхню борошном. Достатньо однієї столової ложки.
- Візьміть ганчірку та почніть полірувати метал.
- Після ретельного полірування видаліть залишки борошна паперовим рушником.
- Промийте раковину водою та витріть насухо.
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