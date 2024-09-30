Регулярно перевіряйте помідори в підвалі, щоб своєчасно викинути зіпсований плід

Помідори – доволі ніжний сезонний продукт з неймовірним ароматом та смаком. Саме таким хочеться зберегти його на зиму. Томати не можна тримати у холодильнику. Через низьку температуру змінюється не тільки смак, але й текстура овоча. Про корисні лайфхаки по тривалому зберіганню помідорів пише ТСН.

Зберігання у підвалі

Цей метод підходить тільки для недозрілих плодів. Кожен томат слід окремо загорнути у паперову серветку. Регулярно перевіряйте помідори в підвалі, щоб своєчасно викинути зіпсований плід, адже один може зіпсувати весь урожай. При правильному догляді, помідори залишаться свіжими аж до нового року.

Помідори в холодильнику

Цей метод добре підходить для збереження свіжого врожаю, який планується використати у найближчий час.

Зберігання в морозильній камері

Термін зберігання томатів збільшується, але варто бути готовими до того, що плоди після розморожування змінять свою форму та не матимуть апетитного вигляду. Однак їх все ще можна буде використовувати для приготування інших страв, крім салатів.

Помідори в банці

Ідеальний метод зберігання томатів на зиму полягає в тому, щоб зберегти їх свіжість, аромат і форму. Для цього томати слід нарізати кружальцями, викласти в півлітрові банки та залити їх окропом.

Після нарізання помідорів ємності поміщають у каструлю, яку зверху обов'язково прикривають тканиною. Не забудьте закрити банки стерилізованими кришками, але поки не закручуйте. Додайте у каструлю воду, температура якої має бути приблизно такою ж, як у банках. Потім розігрійте на середньому вогні. Як тільки вода закипить, починайте стерилізацію банок: для півлітрових – 15 хвилин, для літрових – 20 хвилин. Після цього вийміть банки та закрутіть кришки. Переверніть банки догори дном, але не прикривайте.

Після охолодження банок, помідори можна перенести для довготривалого зберігання у прохолодне місце, як-от підвал. Взимку, коли захочеться свіжих томатів, достатньо відкрити банку і злити рідину. Ці помідори ідеально підходять навіть для приготування салатів.