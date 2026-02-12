Правильне укорінення живців – основа здорового саду та щедрого врожаю. Навіть досвідчені городники іноді стикаються з тим, що коріння формується повільно або залишається слабким. Існує просте рішення, яке допомагає значно прискорити цей процес і зробити кореневу систему міцною. Про це пише «Сенсація».

Що додати до живців для швидкого укорінення

Фахівці радять використовувати два доступні компоненти. Перший – стимулятор росту коренів, який можна придбати в садовому магазині. Він містить речовини, що активізують утворення кореневих клітин на місці зрізу та сприяють швидшому розвитку кореневої системи.

Другий компонент – природний знезаражувальний засіб. Для цього підійде подрібнене активоване вугілля або деревна зола, додані у воду для замочування. Вони допомагають запобігти розвитку гнилі, грибкових уражень і бактерій, створюючи безпечне середовище для формування коріння.

Як правильно підготувати живці

Після зрізання видаліть листя з нижньої частини живця, щоб воно не контактувало з водою або ґрунтом. Приготуйте розчин стимулятора росту відповідно до інструкції та додайте невелику кількість активованого вугілля або золи. Занурте живці у розчин на кілька годин або залиште на ніч.

Після замочування висадіть живці у легкий, пухкий субстрат, що добре пропускає повітря та вологу. Зволожте ґрунт, але не перезволожуйте його. Розмістіть місткості у світлому місці з розсіяним освітленням, уникайте прямого сонця та протягів.

Догляд після висаджування

Підтримуйте помірну вологість ґрунту та періодично перевіряйте його стан. Не допускайте пересихання або застою води. За сприятливих умов уже через 2–3 тижні з’являться міцні, добре розвинені корені.