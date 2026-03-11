Пікірування розсади – важливий етап у вирощуванні багатьох овочевих та квіткових культур. Ця процедура допомагає рослинам сформувати сильнішу кореневу систему і краще розвиватися надалі. Під час пересаджування сіянці отримують більше простору для росту та поживних речовин. Якщо провести пікірування правильно, рослини швидше зміцніють і дадуть хороший урожай. Як це зробити, пише ТСН.

Що таке пікірування розсади

Пікіруванням називають пересаджування молодих сіянців із загальної ємності у окремі горщики або стаканчики. Іноді цим словом також позначають проріджування сходів або пересаджування рослин із частковим укороченням стрижневого кореня.

Така процедура стимулює розвиток бічних коренів і робить рослину міцнішою. Водночас деякі городники вважають пікірування зайвим стресом для сіянців і надають перевагу висіванню насіння одразу в окремі ємності.

Коли можна проводити пікірування

Точного універсального терміну для пікірування немає. Все залежить від виду рослини та густоти сходів.

Якщо насіння зійшло дуже щільно, сіянці краще розсадити якомога раніше, щоб вони не витягувалися і не заважали одне одному.

Томати, баклажани та перець часто пікірують на стадії сім’ядольних листків. Це перші листочки, які з’являються після сходів.

Дрібні рослини, наприклад суницю або петунію, зазвичай пересаджують трохи пізніше — коли з’являється хоча б одна або дві пари справжніх листків.

У яких випадках пікірування необхідне

Пікірування варто проводити у кількох ситуаціях. Насамперед процедура потрібна для формування потужної кореневої системи.

Також її проводять, якщо насіння було висіяне у спільний контейнер і сіянцям стало тісно. У такому разі коріння може переплітатися, що ускладнює подальший розвиток рослин.

Ще одна причина – занадто велика кількість сходів. Під час пересаджування можна відібрати найміцніші та найздоровіші рослини.

Іноді пікірування допомагає врятувати розсаду, якщо з’явилися ознаки грибкових хвороб або існує ризик переростання рослин.

Як правильно пікірувати розсаду

Перед пересаджуванням рослини потрібно полити теплою водою за кілька годин до процедури. Це допоможе легше витягти сіянці із ґрунту.

У підготовлені горщики насипають землю приблизно на дві третини об’єму і роблять невелике заглиблення для кореня. Рослину обережно виймають разом із грудкою землі та розміщують у лунці.

У томатів іноді злегка вкорочують стрижневий корінь приблизно на третину, щоб стимулювати розвиток бічних коренів. Перець і баклажани таку процедуру переносять гірше, тому їх пересаджують без пошкодження коріння.

Після посадки ґрунт ущільнюють і поливають. Потім рослини на кілька днів ставлять у тепле місце з розсіяним світлом, щоб вони легше перенесли пересаджування.

Перевалювання як щадний спосіб пересадки

Існує також інший спосіб пересаджування – перевалювання. У цьому випадку коренева система практично не травмується.

Для цього рослину обережно виймають із контейнера разом із грудкою землі та переносять у більший горщик. Порожній простір заповнюють свіжим ґрунтом і добре поливають.

Такий спосіб значно зменшує стрес для рослин і дозволяє їм швидше відновитися.

Які рослини добре переносять пікірування

Найкраще на пікірування реагують томати. Вони легко утворюють нові корені навіть на стеблі.

Перець, баклажани та різні види капусти також можна пересаджувати, але робити це потрібно обережно, не пошкоджуючи коріння.

Огірки, дині та гарбузи погано переносять травмування кореневої системи. Такі рослини зазвичай вирощують одразу в окремих горщиках або торф’яних таблетках.

Серед квітів добре реагують на пікірування петунія, лобелія, алісум і братки. Водночас базилік і чорнобривці не люблять пошкодження коренів, тому їх краще пересаджувати дуже обережно.