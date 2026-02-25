Звичайний пластиковий друшляк із невеликими отворами може стати чудовою альтернативою ручній сівалці

Той, хто сіяв моркву, салат або дрібні квіти, добре знає, як важко рівномірно розподілити крихітне насіння. Воно висипається надто густо, сходи з’являються суцільним килимом, а потім доводиться витрачати години на проріджування. Навіть спеціальні пристрої не завжди рятують ситуацію, а додаткові хитрощі потребують часу. Яке просте рішення вже є у вас вдома, пише ProstoWay.

Рішення вже є на вашій кухні

Звичайний пластиковий друшляк із невеликими отворами може стати чудовою альтернативою ручній сівалці. Його отвори допомагають насінню рівномірно розсипатися, а не падати грудками. Завдяки цьому рядки виходять акуратними, а сходи – менш загущеними. У результаті ви економите час і сили, адже потреба у проріджуванні значно зменшується.

Як правильно використати друшляк

Перед початком обов’язково вимийте друшляк і добре висушіть його. Волога або жирна поверхня може спричинити прилипання насіння. Якщо отвори завеликі для дуже дрібного насіння, застеліть дно тонкою марлею або сіткою в один шар.

Насипте насіння в сухий друшляк і обережно потрясіть ним над підготовленим рядком. Для ще кращого розподілу змішайте насіння з невеликою кількістю сухого просіяного піску або сухої кавової гущі. Така суміш допоможе висівати ще рівномірніше.