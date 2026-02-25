Знадобиться тільки друшляк: як посіяти дрібне насіння за хвилину
Той, хто сіяв моркву, салат або дрібні квіти, добре знає, як важко рівномірно розподілити крихітне насіння. Воно висипається надто густо, сходи з’являються суцільним килимом, а потім доводиться витрачати години на проріджування. Навіть спеціальні пристрої не завжди рятують ситуацію, а додаткові хитрощі потребують часу. Яке просте рішення вже є у вас вдома, пише ProstoWay.
Рішення вже є на вашій кухні
Звичайний пластиковий друшляк із невеликими отворами може стати чудовою альтернативою ручній сівалці. Його отвори допомагають насінню рівномірно розсипатися, а не падати грудками. Завдяки цьому рядки виходять акуратними, а сходи – менш загущеними. У результаті ви економите час і сили, адже потреба у проріджуванні значно зменшується.
Як правильно використати друшляк
Перед початком обов’язково вимийте друшляк і добре висушіть його. Волога або жирна поверхня може спричинити прилипання насіння. Якщо отвори завеликі для дуже дрібного насіння, застеліть дно тонкою марлею або сіткою в один шар.
Насипте насіння в сухий друшляк і обережно потрясіть ним над підготовленим рядком. Для ще кращого розподілу змішайте насіння з невеликою кількістю сухого просіяного піску або сухої кавової гущі. Така суміш допоможе висівати ще рівномірніше.