Смородина належить до найпоширеніших ягідних культур у садах. Щоб кущі активно росли та давали рясний урожай, їм необхідне додаткове живлення після зими. Правильно підібрані добрива допомагають рослині швидше відновитися й сформувати сильні пагони. Чим підживити, пише «Майстерня ідей».

Мінеральні добрива

Мінеральні суміші забезпечують рослину необхідними поживними елементами: азотом, фосфором і калієм. Навесні особливо важливий азот, адже він сприяє активному росту пагонів і листя. Для підживлення можна використати сечовину, аміачну селітру або комплексні добрива для ягідних культур. Зазвичай достатньо 20–30 г на один кущ. Добриво розчиняють у воді для поливу під корінь або рівномірно розсипають навколо рослини й легко розпушують ґрунт.

Органічні добрива

Органічні речовини покращують структуру ґрунту та підвищують його родючість. До таких підживлень належать перепрілий гній, компост, перегній, настій трав або дріжджовий розчин. Вони допомагають утримувати вологу та активізують корисні мікроорганізми у ґрунті. На один кущ зазвичай вносять приблизно 3–5 кг органіки. Її розкладають у пристовбурному колі та злегка загортають у землю або використовують як мульчу.

Деревний попіл

Попіл є природним джерелом калію, фосфору та низки мікроелементів. Він сприяє формуванню більших і солодших ягід, а також підвищує стійкість рослин до хвороб і шкідників. Для одного куща достатньо приблизно 100–200 г попелу. Його рівномірно розсипають навколо рослини, після чого ґрунт поливають або прикривають шаром мульчі.

Яєчна шкаралупа

Подрібнена шкаралупа яєць містить кальцій, який зміцнює тканини рослин і підтримує їхній природний захист. Таке підживлення допомагає зменшити ризик появи гнилі та плямистостей. Перед використанням шкаралупу висушують, дрібно подрібнюють і просівають. На один кущ зазвичай використовують приблизно 100–150 г. Її можна просто розсипати на поверхні ґрунту або додати до компосту.

Сидерати

Сидеральні рослини висівають для покращення родючості ґрунту. Вони накопичують азот, збагачують землю органічною масою та пригнічують ріст бур’янів. Для смородини добре підходять гірчиця, люпин, горох, квасоля, конюшина або люцерна. Насіння висівають у міжряддях або під кущами з розрахунку приблизно 30–50 г на квадратний метр. До початку цвітіння зелену масу зрізають і загортають у ґрунт.