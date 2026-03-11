Перед посадкою готують лунки, які мають бути трохи більшими за розмір кореневої системи або ємності

Вирощування розсади – важливий етап для отримання здорових і врожайних рослин. Правильна пересадка допомагає саджанцям швидше пристосуватися до нових умов і активно розвивати кореневу систему. Дотримання основних правил посадки також знижує ризик захворювань і сприяє гарному росту культур. Як правильно пересаджувати різні овочі, пише SuperMG.

Підготовка теплиці до висаджування розсади

Перед висаджуванням розсади теплицю необхідно ретельно підготувати. Насамперед оглядають конструкцію, перевіряють стінки та покриття на наявність пошкоджень або тріщин. За потреби проводять ремонт.

Після цього очищають теплицю від бур’янів і рослинних залишків. Ґрунт знезаражують, щоб знищити можливі збудники хвороб. Також важливо правильно підготувати ґрунтову суміш і забезпечити відповідний температурний режим.

Для різних культур потрібен різний склад ґрунту. Огірки добре ростуть у нейтральному ґрунті з додаванням перегною, торфу та органічних добрив. Томати надають перевагу пухкому ґрунту з піском і перегноєм. Подібний склад підходить також для перцю та баклажанів. Для кавунів, динь і гарбуза використовують ґрунт, схожий за складом до того, що підходить огіркам. Капуста краще росте у щільнішому ґрунті, який добре утримує вологу.

Терміни висадки під укриття

Перед пересаджуванням у відкритий ґрунт розсаду часто переносять у теплицю або парник. У закритому ґрунті рослини можуть перебувати приблизно півтора-два місяці.

Терміни пересадки залежать від кліматичних умов регіону, типу теплиці, наявності обігріву та вимог конкретної культури. Важливим показником є температура ґрунту. Якщо земля недостатньо прогріта, рослини погано розвиваються і можуть хворіти.

Оптимальні температурні умови для різних культур відрізняються. Огірки добре ростуть при денній температурі близько 18–20 градусів і нічній близько 15 градусів. Для томатів достатньо приблизно 14–15 градусів. Баклажани потребують теплішого середовища, а ґрунт має прогрітися до 18 градусів. Перець нормально розвивається при температурі близько 15 градусів.

Підготовка рослин до пересадження

Перед пересадкою розсаду необхідно загартувати. Для цього рослини поступово привчають до нижчих температур, виносячи їх на свіже повітря. Спочатку на кілька хвилин, а згодом на довший час.

Готовність розсади до пересадки можна визначити за її розмірами та кількістю листків. Наприклад, помідори зазвичай мають висоту приблизно 20–25 сантиметрів і кілька добре сформованих листків. Огірки та баштанні культури пересаджують, коли з’являється кілька справжніх листків. Баклажани і перець висаджують після формування міцного стебла і кількох листків.

За тиждень до пересадки рослини бажано підживити розчином деревного попелу.

Висадка у закритий ґрунт

Перед посадкою готують лунки, які мають бути трохи більшими за розмір кореневої системи або ємності, у якій росла розсада. Рослини обережно виймають із горщиків або контейнерів разом із грудкою землі.

Саджанці акуратно розміщують у лунці, засипають ґрунтом і злегка ущільнюють землю біля коріння. Після цього рослини рясно поливають. Щоб зберегти вологу, поверхню ґрунту можна замульчувати.

Особливості пересадки різних культур

Під час висаджування важливо дотримуватися відстані між рослинами. Це забезпечує достатнє освітлення і добрий повітрообмін, що знижує ризик грибкових захворювань.

Перець любить тепло і добре росте у теплиці. Його висаджують у прогрітий ґрунт, не заглиблюючи занадто сильно.

Томати зазвичай садять глибше, ніж вони росли у контейнері. У такому разі рослина формує додаткові корені і стає міцнішою.

Огірки дуже чутливі до пошкодження коріння, тому їх пересаджують особливо обережно. Після висадки рослини часто підв’язують до опор.

У теплицях також вирощують квіткову розсаду. Наприклад, петунії добре розвиваються у захищеному ґрунті та починають цвісти раніше.

Висадка у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт розсаду висаджують після того, як мине загроза заморозків і земля достатньо прогріється. Для перцю та томатів температура ґрунту має становити приблизно 15 градусів. Баклажани потребують ще теплого ґрунту. Огірки висаджують трохи пізніше, коли встановиться стабільне тепло.

Найкраще проводити посадку ввечері або у похмуру погоду. Саджанці розміщують у підготовлених лунках, засипають землею і поливають. Після цього ґрунт навколо рослин ущільнюють.