Вирощування смородини не потребує складного догляду, проте регулярна обрізка є обов’язковою умовою гарного врожаю. Правильно проведена обрізка допомагає омолодити рослину, покращити освітлення куща та зменшити ризик захворювань. Якщо виконувати процедуру щороку, смородина стабільно радуватиме великими й соковитими ягодами. Як правильно обрізати, пише Suntimes.

Які інструменти знадобляться

Для обрізки смородини використовують прості садові інструменти. Найчастіше достатньо гострого секатора для тонших гілок. Якщо пагони товстіші, зручніше працювати невеликою садовою пилкою або секатором. Інструменти мають бути добре заточені, щоб зрізи були рівними і не пошкоджували рослину.

Як правильно обрізати кущ смородини

Перед початком роботи приберіть під кущем листя, залишки мульчі та бур’яни. Після цього уважно огляньте рослину і визначте, які гілки потрібно видалити.

Спочатку зріжте сухі, пошкоджені та хворі гілки. Потім видаліть старі пагони, які мають темнішу кору та дають слабкий приріст. Також варто прибрати гілки, що лежать на землі або ростуть усередину куща.

Щоб кущ добре освітлювався сонцем, прорідіть його середину. Залишайте лише сильні пагони, які ростуть назовні. Молоді річні прирости можна трохи вкоротити, щоб стимулювати розгалуження.

Особливості обрізки різних видів смородини

Чорна смородина росте швидше й утворює більше молодих пагонів. Тому її потрібно обрізати щороку, залишаючи лише найсильніші гілки різного віку.

Червона і біла смородина формуються повільніше, тому не потребують настільки інтенсивної обрізки. Їхні гілки можуть плодоносити довше, тому видаляють здебільшого старі або слабкі пагони.

Омолодження старих кущів

З часом будь-який кущ смородини старіє і починає давати менше ягід. У такому разі проводять омолоджувальну обрізку. Поступово протягом кількох років видаляють найстаріші гілки, замінюючи їх молодими пагонами.

Іноді старі рослини обрізають майже до рівня землі. Після такої процедури з кореня з’являються нові сильні пагони, з яких формують оновлений кущ.

Формування молодих кущів

Після посадки саджанці обрізають досить коротко, залишаючи кілька бруньок над поверхнею ґрунту. Це допомагає рослині сформувати міцну основу.

У наступні роки поступово залишають кілька найсильніших пагонів, а зайві видаляють. У добре сформованому кущі повинні бути гілки різного віку, які рівномірно розміщені та не заважають одна одній.