Для очищення стін від грибка слід зняти шпалери або декоративну штукатурку

Грибок на стінах шкодить не лише зовнішньому вигляду приміщення, а й здоров’ю. Він може провокувати алергії, астму та проблеми з диханням. Боротися з ним потрібно не косметично, а системно, усуваючи джерела вологи та обробляючи поверхню відповідними засобами. Детальніше про це пише «24 Канал».

Причини появи плісняви

Пліснява з’являється там, де поєднуються волога, тепло і відсутність належної вентиляції. Найчастіше це спричиняють протікання даху або труб, погано утеплені стіни, конденсат на вікнах, рідкісне провітрювання та використання паронепроникних оздоблювальних матеріалів.

Усуньте джерело вологи

Щоб боротьба з грибком була ефективною, перш за все необхідно прибрати вологу. Перевірте герметичність водопроводу, дахових конструкцій і вікон, очистьте або встановіть вентиляцію, утепліть зовнішні стіни або використайте вологозахисну мембрану, а також підтримуйте оптимальну вологість повітря у приміщенні за допомогою осушувача.

Видаліть уражене покриття

Для очищення стін від грибка слід зняти шпалери або декоративну штукатурку. Якщо пліснява проникла глибше – видаліть штукатурку до бетонної або цегляної основи. Працюйте у рукавичках, захисній масці та окулярах, щоб не вдихати спори.

Обробка поверхні антисептиками

Після механічного очищення жорсткою щіткою або шпателем обробіть поверхню антисептичними засобами. Для цього підходять спеціальні антиплісняві просочення, розчин хлорки, оцет, перекис водню або мідний купорос. Обраний розчин наносять пензлем або розпилюють, залишають на кілька годин, після чого промивають і дають стіні висохнути.

Захист перед ремонтом

Після висихання стіни бажано нанести антисептичний ґрунт, що запобігає повторному зараженню. Якщо планується фарбування, обирайте фарбу з протигрибковими добавками. При використанні шпалер – клей також має містити антипліснявий компонент.

Профілактика повторного появлення

Щоб пліснява не з’являлася знову, регулярно провітрюйте приміщення, особливо ванну, кухню та спальню, встановіть витяжку, не сушіть речі у кімнаті без осушувача повітря. Крім того, контролюйте герметичність вікон, труб та стиків, підтримуючи стабільний мікроклімат у будинку.