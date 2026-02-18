Кухня – одне з головних джерел дрібнодисперсних частинок

Повітря у приміщенні може бути у кілька разів більш забрудненим, ніж надворі. Особливо взимку, коли вікна рідко відчиняються, а системи опалення працюють постійно. Експерти з якості повітря назвали шість основних джерел, які найчастіше погіршують мікроклімат у домі. Про них пише CNET.

Приготування їжі, особливо на газовій плиті

Кухня – одне з головних джерел дрібнодисперсних частинок (PM2.5). Під час готування на сильному вогні, зокрема на газу, в повітря потрапляють мікрочастинки, які можуть проникати глибоко в легені.

Що робити:

Вмикати витяжку з відведенням повітря назовні. Регулярно провітрювати кухню.

Системи опалення та кондиціювання

Брудні фільтри систем опалення та кондиціювання можуть поширювати пил, алергени та навіть плісняву по всьому приміщенню.

Рекомендації:

Міняти або чистити фільтри регулярно. Проводити технічне обслуговування щонайменше двічі на рік.

Засоби для прибирання

Багато мийних засобів містять леткі органічні сполуки (VOC). Вони можуть викликати головний біль, подразнення слизових та проблеми з диханням.

Краще обирати:

Засоби без запаху або з мінімальною кількістю ароматизаторів. Натуральні альтернативи (сода, оцет – за потреби).

Волога техніка

Пральні машини, душові кабіни, холодильники з льодогенераторами – потенційні місця накопичення вологи та плісняви.

Що допоможе:

Регулярне очищення ущільнювачів та фільтрів. Просушування техніки після використання.

Свічки та пахощі

Будь-яке джерело диму, навіть ароматичні свічки, виділяє дрібні частинки, які погіршують якість повітря.

Альтернатива:

Обмежити використання свічок у закритих приміщеннях. Провітрювати кімнату після їх застосування.

Освіжувачі повітря та ефірні олії

Вони маскують запахи, але можуть додатково забруднювати повітря. Деякі ароматизатори також небезпечні для домашніх тварин.

Кращий вибір: